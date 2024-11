Tak podlewany fiołek afrykański zakwitnie jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Obrodzi gęstą rozetą liści i kwiatów. Domowa odżywka do fiołka afrykańskiego

Wystarczy, że raz w tygodniu podlejesz tym fiołek afrykański, a zakwitnie zimą

Fiołek afrykański to świetny kwiat do domowej pielęgnacji. Odpowiednio wspomagany kwitnie przez cały i nawet zimą może zdobić dom. Aby fiołek afrykański bujnie i długi kwitł niezbędne jest jego stymulowanie. Najważniejszym aspektem jest dostarczanie fiołkowi potrzebnych mu składników odżywczych. Świetnie sprawdzi się do tego domowa odżywka z łupin po czerwonej cebuli. Wystarczy, że posiekasz 2 czerwone cebule, zalejesz je wodą i dokładnie zmiksujesz. Następnie musisz całą mieszankę przecedzić i dodać ją do odstanej wody. Domowa odżywka do fiołka afrykańskiego gotowa. Podlewaj nim kwiat raz w tygodniu, a szybko zauważysz jej działanie. Czerwona cebula bogata jest w wiele składników odżywczych, które stymulują i pobudzają rośliny Zawiera między innymi siarkę, która chroni kwiaty przez szkodnikami oraz niektórymi chorobami.

Jak zimą dbać o fiołek afrykański?

Aby fiołek afrykański kwitł nie tylko latem potrzebuje on odpowiedniej pielęgnacji. Zimą trzymaj go w temperaturze pokojowej ok 20 st. C. Uważaj na przeciągi. Ważnym elementem pielęgnacji fiołka afrykańskiego jest nawilżenie powietrza. Roślina ta nie lubi suchego powietrza, ale nie można jej zraszać. Jeżeli zmagasz się z suchym powietrzem w okresie jesienno-zimowym to może warto zainwestować w nawilżacz powietrza. Alternatywą do elektrycznych nawilżaczy są mokre ręczniki rozwieszone w pomieszczeniu. Schnąc parują i nawilżają otoczenie. Nie można także zapominać o dostępnie do światła słonecznego. Bez niego fiołek afrykański nie zakwitnie. Również podlewanie fiołka jest bardzo ważne. Nie powinno się moczyć jego liści. Dlatego woda musi być dostarczana od dołu, bezpośrednio do doniczki.