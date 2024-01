Zrobiłam to, a mój fiołek obsypał się kwiatami. Domowa odżywka z tego, co mam w domu sprawiła, że kwiat przestał marnieć

Zamiast do ciasta to mieszam z wodą i dodaję do doniczki. Dzięki temu usuwam pleśń z ziemi w doniczce. Ten sposób jest lepszy niż kupne specyfiki

Jak pielęgnować fiołka afrykańskiego w domu?

Fiołek afrykański to mała, niepozorna roślina, która rewelacyjnie zdobi każde mieszkanie jesienią oraz zimą. Fiołek potrafi kwitnąć kilka razy do roku, w tym jesienią i zimą. Wiele osób zmaga się z różnymi problemami wynikającymi z niewłaściwej pielęgnacji fiołka. Kwiat ten potrzebuje specyficznych warunków, a ich brak może skutkować opadaniem liści i brakiem kwitnienia. Fiołek afrykański uwielbia mieć ciasno. Przesadzanie go do większej doniczki to nie jest dobry pomysł. Im ciaśniejsza, tym lepsza. Światło powinno być rozproszone i nie padać bezpośrednio na roślinę. W innym przypadku może ono poparzyć liście. Fiołki lubią wysoką temperaturę i marnieją, gdy ta spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Uważa się, że optymalna temperatura dla fiołka afrykańskiego to około 22-24 stopni Celsjusza. Roślina ta lubi także wilgoć i dobrze sprawdzi się w wilgotnych pomieszczeniach, jak kuchnia. Ziemia w doniczce powinna być stale wilgotna, jednak należy uważać, by fiołka nie przelać.

Dzięki tej domowej odżywce fiołek afrykański zakwitnie. Działa za każdym razem

Zawsze, gdy zorientuję się, że mój fiołek afrykański marnieje, to przygotowuje mu domową odżywkę. Raz przetworzone fusy z kawy zalewam wodą w proporcjach: 1 szklanka fusów na 10 litrów wody. Całość odstawiam na kilka godzin, a po tym czasie przecedzam przez sito. Tak przygotowaną odżywkę podlewam swojego fiołka afrykańskiego. Fusy z kawy bogate są w różnego rodzaju składniki mineralnie pobudzające rośliny. To między innymi potas, magnez oraz fosfor. Dodatkowo kawa genialnie zakwasza podłoże, co sprzyja fiołkom.

