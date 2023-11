Babcina odżywka, która sprawi, że fiołek zakwitnie jak szalony. Zmyślny sposób, dzięki któremu fiołek obsypie się kwiatami w grudniu

Piękne kwiaty na zimę. Fiołek alpejski kwitnie nawet w grudniu

Fiołek alpejski to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych zimowych kwiatów. Jego bujne kwiaty w czerwonym lub białym kolorze pięknie zdobią pomieszczenia i stanowią idealny element dekoracyjny za zimę. Wiele osób decyduje się na zakup fiołka alpejskiego właśnie zimą. W takim przypadku warto zadbać o jego odpowiedni transport. Fiołek nie lubi temperatury poniżej zera i nie powinien być wystawiany na mroźne powietrze. Jeżeli udało się nam go bezpiecznie przetransportować, to teraz warto stworzyć mu w domu dobre miejsce do kwitnienia. Fiołek alpejski nie lubi mocno nasłonecznionych stanowisk. Miejsce, które dla niego wybierzemy powinni być delikatnie zacienione. Fiołków nie należy stawiać również blisko kaloryfera. To gatunek, który świetnie nadaje się do postawienia w łazience. Fiołka alpejskiego należy podlewać 2 razy w tygodniu i nie powinno się zraszać jego liści wodą. To może mu zaszkodzić.

Domowa odżywka na fiołek alpejski. Obsypie się kwiatami, jak nigdy wcześniej

Jeżeli chcesz, by Twój fiołek pięknie kwitł to warto wypróbować domową odżywkę, która zapewni mu cenne witaminy oraz minerały. W przypadku fiołków dobrze sprawdzają się fusy z kawy. Zawierają one duże ilości azotu oraz pierwiastków, takich jak fosfor, magnez, potas oraz miedź. Aby przygotować domowy nawóz wystarczy, że zalejesz szklankę fusów w kawy 10 litrami wodą. Tak przygotowaną zawiesiną podlewaj fiołka raz na jeden lub dwa tygodnie.

