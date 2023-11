Zrób to, a grudnik obsypie się kwiatami. Prosty trik, dzięki któremu kaktus bożonarodzeniowy będzie kwitł jak szalony

Grudnik kwitnie zazwyczaj dwa razy w roku. Jak wskazuje jego nazwa, jedną z dat jest właśnie grudzień. Inne określenia tego kwiatu to: szlumbergera, zygokaktus, raczek, epifillum zimowe czy kaktus Bożego Narodzenia. Pochodzi z tropikalnych lasów Brazylii, gdzie naturalnie porasta drzewa oraz skały. W wersji doniczkowej ma kremowe, różowe lub czerwone kwiaty w kształcie długich dzwoneczków. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego twój grudnik nie kwitnie, sprawdź jego podłoże. Nie wolno dopuścić do całkowitego wyschnięcia gleby. W przeciwnym razie liście zaczną się marszczyć i więdnąć. Efektem może być brak kwitnienia, ponieważ roślina całą energię inwestuje w liście. Dlatego, jeśli chcesz, by grudnik zakwitł ponownie, podlewaj go raz w tygodniu. Pamiętaj jednak, by nie przelać rośliny. Ziemia musi być wilgotna, ale nie mokra. Jednak przyczyn braku kwitnienia rośliny może być więcej.

Światło i ciemność. Prosty trik, dzięki któremu grudnik będzie kwitł jak szalony

Ważnym punktem pielęgnacji grudnika jest wybór stanowiska. Jeśli chcemy, by kwitł, warto ustawić go w jasnym miejscu, ale nienarażonym na bezpośrednie promienie słoneczne. Ostre słońce sprawi, że liście rośliny czerwienieją. Trzeba też pamiętać, że grudnik, to roślina krótkiego dnia. Żeby zakwitł, trzeba mu zapewnić — w okresie od września do grudnia — około 12 godzin ciemności. Grudnik nie lubi także, gdy jest za ciepło. Optymalna temperatura dla tej rośliny to około 21 stopni Celsjusza. W nocy może być niższa, ale nie mniej niż 15 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może być przyczyną braku kwitnienia. Pamiętaj także o odpowiednim podłożu. Możesz kupić gotową mieszankę do kaktusów lub ziemię lekko kwaśnym odczynie. Ponadto, grudnik fatalnie reaguje na zmiany. Jeśli do tej pory obficie kwitł, ale w kolejnym roku przestał powodem może być gwałtowna zmiana temperatury, intensywności oświetlenia czy przeciągi. Wtedy roślina nie tylko nie kwitnie, ale gubi pąki i opadają jej liście.

Domowa odżywka do grudnika. Jak zasilić roślinę, by kwitła?

Żeby grudnik kwitł dwa razy w roku, trzeba mu zapewnić także dwukrotny okres spoczynku. Pierwszy – od sierpnia do października, drugi na przełomie lutego i marca, czyli po przekwitnięciu rośliny. Wtedy zygokaktus potrzepuje chłodniejszego miejsca. Najlepiej przenieść go do pomieszczenia, w którym panuje temperatura w okolicach 6-10 stopni Celsjusza. W tym czasie nie nawozimy kwiatu i mniej go podlewamy. Po 3-4 tygodniach można go przenieść na docelowe stanowisko praz zacząć stopniowo podlewać i nawozić. Ważne, by nie przestawiać rośliny, gdy pojawią się pąki kwiatowe. Do zasilenia rośliny można użyć domowej odzywki. Do kwitnienia rośliną potrzebne są dwa ważne składniki odżywcze, które znajdziesz w bananach — fosfor i potas. To właśnie fosfor sprawia, że rośliny obficie kwitną, a potas wzmacnia je i chroni przed chorobami. Żeby zrobić domów nawóz, wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać nie tylko grudnika, ale inne rośliny kwitnące dwa razy w miesiącu.

