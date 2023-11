Podlej tym filodendrona, a wypuści nowe liście. Prosta domowa odżywka, którą pobudzisz kwiat do wzrostu

Filodendron pnący nie lubi przeciągów i najlepiej rośnie w lekko zacienionych miejscach. Ważne, by zapewnić mu odpowiednie podłoże. Ziemia do filodendrona powinna być żyzna, lekka i łatwo przepuszczalna. W sklepach ogrodniczych można kupić gotowe mieszanki kompostu i torfu oraz piasku i perlitu. Trzeba także pamiętać o stale wilgotnej glebie. Wiosną i latem filodendron powinien być podlewany obficie, jesienią i zimą podlewanie ograniczamy, ale nie wolno dopuścić do wysuszenia gleby. Od czasu do czasu trzeba także pomyśleć o nawożeniu.

Podlej tym filodendrona, a wypuści nowe liście. Prosta domowa odżywka, którą pobudzisz kwiat

Jeśli chcemy, by nasz filodendron pnący lub z innego gatunku szybciej wypuszczał nowe liście, możemy podlewać go domową odżywką z pokrzywy. Dostarczy roślinie niezbędnych w procesie wzrostu dużych ilości potasu, azotu i fosforu. Ponadto ma w skaldzie cenne składniki, które stymulują ukorzenianie się roślin doniczkowych oraz wspierają rozwój i wzmacniają odporność na choroby, czyli: magnez, żelazo, wapń, krzem, mangan i cynk oraz witaminy A, B2, C i K. Wszystkie te substancje wspierają rozwój roślin, stymulują ich ukorzenianie oraz wzrost i wzmacniają ich odporność na choroby. Oczywiście idealnie byłoby zrobić gnojówkę, ale to wymaga sporo czasu. Prostszym sposobem, ale także skutecznym, będzie przygotowanie koncentratu z suszonych liści. Te są dostępne w sklepach z ziołami, a nawet w marketach, w działach z herbatami. Żeby przygotować domową odżywkę, 20 g suszonej pokrzywy zalej 200 ml wrzącej wody. Odstaw do wystygnięcia. Takim wywarem podlewaj filodendrona raz na dwa tygodnie, w miejscach blisko łodygi. Tym preparatem, rozcieńczonym z wodą w proporcjach 1:1, można także zraszać liście.

ZOBACZ TEŻ: Kwiat, który przynosi szczęście, zakwitnie, jeśli przestaniesz robić tę jedną rzecz. Sprawdź, co lubi grubosz

Sonda Stosujesz domowe odżywki do kwiatów? Tak. Tylko domowe preparaty Różnie. Czasami sięgam po gotowe odżwyki ze sklepu Nie

Kwiaty doniczkowe - Medinilla wspaniała Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.