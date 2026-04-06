Wichury nad Warszawą. Powalone drzewa i awarie prądu w regionie

Wichury i burze nawiedziły Mazowsze, powodując liczne awarie i utrudnienia.

Powalone drzewa zablokowały ulice, a część gospodarstw zostało pozbawionych prądu.

Strażacy i energetycy walczą ze skutkami nawałnic, a IMGW ostrzega przed silnym wiatrem.

Powalone drzewa i przerwy w dostawie prądu

Jeszcze w niedzielę, wichura dała o sobie znać na Bródnie. Przy ulicy Łojewskiej drzewo przewróciło się prosto na blok mieszkalny, na szczęście nikomu nie stało się nic poważnego. Inne powalone drzewo uszkodziło ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Pożarowej. Po godzinie 6 gwałtowna burza zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i sparaliżowała ruch tramwajów przy ulicy Jagiellońskiej.

Strażacy z całego regionu nie mają chwili wytchnienia. W poniedziałek ratownicy dalej walczą z usuwaniem powalonych drzew zalegających na ulicach, chodnikach i posesjach, a energetycy usuwają kolejne awarie sieci, które odcięły od prądu gospodarstwa domowe. PGE Dystrybucja informuje na stronie o licznych wyłączeniach awaryjnych w niektórych rejonach Legionowa, Pruszkowa i Otwocka, a także w Wołominie, Ząbkach, Markach, Brzezinach, Sulejówku i mniejszych miejscowościach. Planowane przywrócenie dostaw energii ma nastąpić w godzinach popołudniowych, ale wiele zależy od postępu prac prowadzonych przez ekip energetyczne.

Nawałnica w Warszawie. Wichura łamała drzewa

IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla aż 12 województw, z porywami sięgającymi nawet 95 km/h. Alerty dotyczą nie tylko Mazowsza (porywy wiatru do 85 km/h), ale także woj. lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i innych regionów Polski. Meteorolodzy przestrzegają, że pogoda w najbliższych dniach nie będzie nas rozpieszczać - możliwe są kolejne wichury i opady deszczu.

Państwowa Straż Pożarna podsumowuje działania

Według najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej, do godziny 12 6 kwietnia 2026 roku ratownicy interweniowali 1374 razy w związku z usuwaniem szkód spowodowanych przez gwałtowne porywy wiatru i burze. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło województw mazowieckiego i lubelskiego, gdzie strażacy usuwali połamane konary i drzewa, zabezpieczali uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.