Miasto pod miastem

Pod powierzchnią niepozornego miasta kryje się drugi, niezwykły świat - pełen korytarzy, komór i zapierających dech w piersiach przestrzeni. W Wieliczce w woj. małopolskim znajduje się bowiem kultowa Kopalnia Soli, która zachwyca od lat. Okazuje się, że to nie tylko zabytek, ale prawdziwe podziemne miasto - z kaplicą, salami przypominającymi pałacowe wnętrza, a nawet przestrzeniami, w których odbywają się wydarzenia i spotkania.

Podziemne miasto z historią sięgającą średniowiecza

Historia wielickiej kopalni sięga XIII wieku, a samo wydobycie soli w tym regionie rozpoczęło się jeszcze wcześniej. Przez setki lat była jednym z najważniejszych źródeł dochodu dla polskiego państwa, a dziś stanowi jeden z najcenniejszych zabytków w kraju, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pod ziemią rozciąga się tam prawdziwy labirynt - setki kilometrów korytarzy, liczne komory i podziemne jeziora. Właśnie dlatego mówi się, że to przestrzeń, która bardziej przypomina ukryte miasto niż dawną kopalnię.

Kaplica wykuta w soli

Największym skarbem tego miejsca jest bez wątpienia Kaplica św. Kingi. Znajduje się ponad 100 metrów pod ziemią i w całości została wykuta w soli przez górników. Jej wnętrze zachwyca detalami – od solnej posadzki po żyrandole z kryształów soli i rzeźby przedstawiające sceny biblijne. Kaplica to jednak nie wszystko! Co jeszcze znajduje się w korytarzach pod ziemią?

W kopalni natkniemy się też na ogromne komory, które dziś pełnią funkcję sal balowych, koncertowych czy konferencyjnych. Organizowane są tu wydarzenia, bankiety, a nawet wesela - wszystko w niezwykłej, podziemnej scenerii. Nie brakuje także miejsc, gdzie można odpocząć - w kopalni działają przestrzenie gastronomiczne, a nawet uzdrowisko wykorzystujące wyjątkowy mikroklimat solnych korytarzy, korzystny dla układu oddechowego

Setki lat historii i zachwytów

Kopalnia Soli w Wieliczce to coś znacznie więcej niż atrakcja turystyczna. Spoglądając na to miejsce dziś, można śmiało stwierdzić, iż mamy tam świadectwo historii, pracy wielu pokoleń i niezwykłej kreatywności człowieka. Pod ziemią powstał przecież świat, który łączy sztukę, historię i naturę w sposób, jakiego trudno szukać gdziekolwiek indziej. Zdjęcia tego niezwykłego miejsca znajdziecie w galerii zdjęć powyżej.