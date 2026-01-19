Weź 1 łyżeczkę i podlej marniejące na parapetach storczyki. Już po 2 tygodniach ujrzysz pąki, a kwiat będzie ładniejszy niż w kwiaciarni. Pielęgnacja storczyka

Storczyki to popularne rośliny doniczkowe, które mogą kwitnąć przez lata, ale zima bywa dla nich wyzwaniem. Suche powietrze i zmiany temperatur osłabiają storczyki, ale istnieją proste sposoby, by je wzmocnić. Poznaj domową odżywkę, która sprawi, że Twoje storczyki odżyją i zakwitną obficie. Dowiedz się, jak odpowiednio pielęgnować storczyki zimą, aby cieszyć się ich pięknem!

Pochodzą z Azji, ale już dawno zdominowały rynek roślin doniczkowych. Storczyki to przepiękne kwiaty doniczkowe, które zachwycają niemalże każdego. Nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych i mogą kwitnąć nawet przez wiele lat. Niektóre odmiany storczyków, takie jak Phalaenopsis zakwitają także zimą. Kluczem pielęgnacji storczyków jest drenaż i półprzepuszczalne podłoże, a także regularne nawożenie. Z tego artykułu dowiesz się, czym odżywiać storczyki, aby przez cały rok wyglądały pięknie i nie marniały.

Weź 1 łyżeczkę i podlewaj tym storczyki. Będą kwitły jak nigdy wcześniej

Zima to pora roku, w której storczyki mogą zacząć marnieć. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest nagrzane i przesuszone powietrze. Rozkręcone grzejniki stanowią trudnego przeciwnika dla storczyków. Kwiaty te bowiem lubią wilgoć, a także nie najlepiej znoszą ciągłe zmiany temperatur oraz przeciągi. Zimą zadbaj, aby storczyk miał zapewnioną prawidłowa wilgotność. Raz w tygodniu zraszaj jego liście i pędy odstaną, przegotowaną wodą. Jeżeli w pomieszczeniu powietrze jest bardzo suche to możesz obok doniczki stawiać miskę z wodą. Parująca woda będzie delikatnie nawilżać powietrze wokół. Pamiętaj, że suche powietrze negatywnie wpływa także na samopoczucie domowników. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest kupno nawilżacza.

Jeżeli Twój storczyk zaczyna marnieć to możesz zastosować domowe odżywki, które szybko postawią go na nogi. Jedną z takich odżywek jest żelatyna. Stosowanie jej w pielęgnacji kwiatów doniczkowych wspiera rozwój nowych liści, odbudowę korzenie, a także inicjuje pojawienie się kwietnych pąków. Żelatyna wspomaga ogólną kondycję roślin i poprawia ich odporność. Stosowana z umiarem jest świetnym sposobem na odżywienie storczyków w okresie zimowym. Do ciepłej wody dodaj 1 łyżeczkę żelatyny i wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Dodaj ponownie 0,5 litra wody i tak przygotowaną mieszanką podlewaj swoje storczyki raz na trzy tygodnie. Zawarty w żelatynie azot oraz kolagen pozytywnie wpłyną na rozwój kwiatów i sprawią, że marniejąca roślina się podniesie. Odżywka z żelatyny to prawdziwy game changer w pielęgnacji kwiatów doniczkowych. Pamiętaj jednak, aby nie stosować jej częściej niż raz na trzy tygodnie. Nadmiar azotu może powodować nadmierny rozrost liści i sprzyjać rozwojowi pleśni.