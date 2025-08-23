Wyciśnij i podlej storczyki. Nowe kwiaty pojawią się w mig, a sterczące bezkwietne badyle odejdą do przeszłości. Domowa odżywka do storczyków

Storczyki mogą stać się prawdziwą ozdobą, ale ich kwitnienie wymaga odpowiedniej pielęgnacji i domowych odżywek.

Kluczem do bujnego kwitnienia jest odpowiednie nawadnianie, nawożenie i właściwe stanowisko, a także zaskakujący składnik, który znajdziesz w kuchni.

Poznaj wszystkie sekrety pielęgnacji, które sprawią, że Twoje storczyki zakwitną jak nigdy dotąd!

Żeby storczyki kwitły jak szalone i pięknie wyglądały, trzeba o nie odpowiednio dbać. Wybrać idealne stanowisko, znać zasady podlewania i umieścić je w podłożu, które będzie sprzyjało wzrostowi. Żeby kwiaty zdobiły nasz parapet, trzeba pamiętać także o usuwaniu kurzu z liści. Do przecierania zielonych części storczyków najlepszy będzie sok z cytryny. Przyda się także do podlewania.

Czym podlewać storczyki?

Podlewanie storczyków wymaga specjalnego sposobu, ponieważ orchidee są bardzo narażone na gnicie korzeni. Kwiat musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą (najlepiej deszczówką lub odstaną miękką wodą z kranu) za doniczką — roślina sama pobierze tyle wody, ile będzie potrzebowała w danym momencie. Przy bezpośrednim podlewaniu pamiętaj, by unikać całkowitego zanurzania korzeni w wodzie. A od czasu do czasu warto dodać do wody kilka kropel soku z cytryny. Cytryna zmienia odczyn wody na kwaśny, a wiele gatunków orchidei doskonale czuje się w takim środowisku. Dzięki temu wypuszcza nowe pąki kwiatowe. Dodatkowo taką mieszankę można przygotować do nabłyszczania liści. Woda z sokiem z cytryny ułatwi usunięcie zabrudzeń bez konieczności nadmiernego tarcia. To niezwykle ważne, bo liście łatwo uszkodzić. Żeby kwiaty były zdrowe, trzeba uważać, by nie zarysować powierzchni. Do nabłyszczania liści storczyków użyj więc odstanej wody zmieszanej z kilkoma kroplami soku z cytryny. Taką miksturą przetrzyj liście przy pomocy wacików kosmetycznych.

Zasady pielęgnacji storczyków

Kolejną ważną sprawą przy pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Czasami kwiaty nie kwitną przez źle dobraną odżywkę. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne, by zaaplikować odpowiednią ilość preparatu. Jeśli będzie go zbyt mało, storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo nawozu, spowoduje jedynie rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2-3 razy w tygodniu. Jeśli chodzi o miejsce ustawienia kwiatów, niektóre odmiany storczyków wolą stanowiska półcieniste, jak np. storczyki odmiany Phalaenopsis, a inne będą lepiej wzrastały w pełnym słońcu. Ogólnie orchidee to kwiaty ciepłolubne. Idealnie, jeśli ustawimy je w lekko zacienionym miejscu i w temperaturze nie niższej niż 22 °C. Trzeba też pamiętać, że storczyki są bardzo delikatne i źle znoszą przeciągi. Kwiaty w doniczce wymagają także odpowiedniego podłoża – musi być wyjątkowo chłonne, a zarazem przepuszczać powietrze. Dlatego najprościej będzie wybrać gotową mieszankę do storczyków. Jeśli jednak chcemy sami przygotować podłoże, warto użyć: kory sosnowej, łupin kokosa, keramzytu i torfu.

