Włóż to do doniczki z marniejącym storczykiem. Zaledwie 4 kostki uratują usychający kwiat. Roślina natychmiastowo się podniesie i odzyska zdrowy wygląd. Pielęgnacja storczyków

Storczyki, choć piękne, bywają kapryśne, a zimą i jesienią suche powietrze może im szczególnie zaszkodzić.

Istnieje prosty, zaskakujący sposób na ożywienie marniejącej orchidei, który wykorzystuje tylko 4 kostki lodu!

Dowiedz się, jak ten trik wpływa na kwitnienie i nawodnienie, oraz poznaj inne sprawdzone metody pielęgnacji storczyków w chłodniejszych miesiącach.

Wystarczą 4 kostki, a marniejący storczyk odżyje

Storczyki zdobią domu tysięcy Polaków. To wyjątkowo pięknie i długoletnie kwiaty. Przy odpowiedniej pielęgnacji potrafią kwitnąc przez wiele lat. Storczyki wymagają jednak odpowiedniego podejścia. Orchidee nie powinny być sadzone w normalnej ziemi. Potrzebują one przepuszczalnego podłoża. Najlepiej sprawdzi się mieszanka kory sosnowej, torfu włóknistego oraz chipsów kokosowych. Jesienią i zimą storczyki mogą zacząć marnieć i usychać. Powodem takiego stanu rzeczy może być suche powietrza. Nie wpływa ono dobrze na storczyki. Niektóre osoby wskazują, by o tej porze roku włożyć do doniczki ze storczykiem 4 kostki lodu. Dzięki temu roślina będzie miała stały dostęp do wody. Kostki będą się rozpuszczały powoli i uwalniały wilgoć do gleby. Ten sposób może pobudzić storczyka do kwitnienia. Aby orchidea zakwitła wiele osób przenosi ją do chłodniejszego pomieszczenia. Kostki lodu zapewnią spadek temperatury, który może spowodować kwitnienia. Według badań Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych taka metoda jest całkowicie bezpieczna dla roślin i możesz ją stosować bez obaw.

Jak pielęgnować storczyki jesienią i zimą?

Sezon grzewczy może być dla wielu roślin trudny. Suche powietrze w pomieszczeniach nie wpływa dobrze na ich kondycję. Kwiaty doniczkowe często potrzebują wilgoci. Warto zatem nawilżać powietrze. Możesz to zrobić stawiając elektryczny nawilżacz powietrza lub wieszając mokre ręczniki w pomieszczeniu. Schnąc będą one uwalniały wilgoć do powietrza. Pamiętaj, że suche powietrze nie jest dobre także dla ludzi. Może powodować przesuszanie się gardła, śluzówki nosa oraz wysuszenie skóry. Jesienią i zimą warto również zraszać storczyki. Wstaw kwiaty do wanny i obficie spryskaj je wodą. Powtarzaj tą czynność raz w tygodniu, a orchidee w Twoim domu odżyją.