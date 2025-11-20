Zrób to jedną warstwą z hortensjami. Wzorowy sposób na ciepełko krzewów zimą. Wiosną zamiast suchych badyli będziesz podziwiać kwieciste kule

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-20 11:25

Listopad to czas, w którym należy przygotować krzewy hortensje na nadchodzącą zimę. Aby hortensje bez problemu przetrwały zimę należy je odpowiednio okryć. W ten sposób pędy oraz korzenie nie przemarzną i wiosną będą gotowe do okresu wegetacji. Sprawdź, jak zimować hortensje, aby bujnie i gęsto kwitły. Zimowanie hortensji.

Jak zabezpieczyć hortensje na zimę? Prosty sposób na zimowanie hortensji w donicach i w ogrodzie. Zrób tak a wiosną odbiją i obficie zakwitną

i

Autor: congerdesign/ Pixabay.com Jak zabezpieczyć hortensje na zimę? Prosty sposób na zimowanie hortensji w donicach i w ogrodzie. Zrób tak a wiosną odbiją i obficie zakwitną
  • Hortensje są popularne, ale wrażliwe na mróz, dlatego wymagają odpowiedniego przygotowania do zimy.
  • Kluczowe jest zabezpieczenie korzeni poprzez usypanie kopczyków i rozłożenie gałązek iglastych.
  • Pędy należy okryć agrowłókniną lub słomą, aby ochronić je przed zimnem i wiatrem.
  • Dowiedz się, jak prawidłowo zabezpieczyć hortensje na zimę, by cieszyć się pięknymi kwiatami w przyszłym sezonie!

Wystarczy jedna warstwa, a hortensje będą bezpieczne jesienią

Hortensje to zdecydowanie najpopularniejsze krzewy w Polsce. Znajdziemy je praktycznie w każdym ogrodzie i na działce. Są stosunkowo proste w pielęgnacji, a ich kwiaty zachwycają każdego. Warto wiedzieć, że krzewy hortensji są dość delikatne i niezbyt dobrze znoszą niskie temperatury. Pod koniec listopada należy je odpowiednio przygotować do nadchodzącej zimy. Już pierwsze przymrozki mogą zaszkodzić pędom i korzeniom. To właśnie korzenie są pierwszym, co trzeba zabezpieczyć. To właśnie cały układ korzeniowy jest najbardziej wrażliwy na działanie niskich temperatur. Najważniejszym zabiegiem przygotowującym do zimowania hortensji jest usypanie niewielkich kopczyków wokół korzeni. Czynność ta zapewni warstwę izolacyjną i sprawi, że temperatura wokół korzeni będzie wyższa. Dodatkowo wokół hortensji należy rozłożyć gałązki drzew iglastych. Będą one trzymały wilgoć i nie dopuszczą do przesuszenia gleby. 

Kolejnym ważnym krokiem przygotowującym hortensje do zimowania jest okrycie pędów. Większość odmian hortensji kwitnie na zeszłorocznych pędach dlatego tak ważne jest ich zabezpieczenie przez mrozami. Najlepiej w tym celu sprawdzi się agrowłóknina. Chroni ona przed zimnem oraz wiatrem. Jeżeli nie masz dostępu do agrowłókniny możesz sięgnąć także po słomę lub osłonki z siatki.  

Czy hortensje powinno się przycinać jesienią?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w jesiennej pielęgnacji hortensji jest przycinanie pędów. Ogrodnicy wskazują, że jesień to nie termin na cięcie hortensji. Przed zimą warto jedynie usunąć stare i uschnięte pędy. Większość odmian hortensji kwietnie na zeszłorocznych pędach dlatego ich przycinanie może wpłynąć na ilość kwiatów w następnym sezonie. Cięcie hortensji najlepiej wykonać wczesną wiosną przed sezonem wegetacji. 

Przeczytaj także:
Jesienią rozpalam to w domu, a wszyscy domownicy czują się lepiej. Naturalne ka…
Quiz: K jak kwiaty. Arcytrudny test z wiedzy o kwiatach na K. 5 na 10 to już sukces
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Kwitnie w maju i roztacza niesamowity zapach w lesie. Uwaga jest trująca. Ta roślina to:
Kwiaty, które kwitną zimą
6 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HORTENSJE
przycinanie hortensji