Zrób to jedną warstwą z hortensjami. Wzorowy sposób na ciepełko krzewów zimą. Wiosną zamiast suchych badyli będziesz podziwiać kwieciste kule

Hortensje są popularne, ale wrażliwe na mróz, dlatego wymagają odpowiedniego przygotowania do zimy.

Kluczowe jest zabezpieczenie korzeni poprzez usypanie kopczyków i rozłożenie gałązek iglastych.

Pędy należy okryć agrowłókniną lub słomą, aby ochronić je przed zimnem i wiatrem.

Dowiedz się, jak prawidłowo zabezpieczyć hortensje na zimę, by cieszyć się pięknymi kwiatami w przyszłym sezonie!

Wystarczy jedna warstwa, a hortensje będą bezpieczne jesienią

Hortensje to zdecydowanie najpopularniejsze krzewy w Polsce. Znajdziemy je praktycznie w każdym ogrodzie i na działce. Są stosunkowo proste w pielęgnacji, a ich kwiaty zachwycają każdego. Warto wiedzieć, że krzewy hortensji są dość delikatne i niezbyt dobrze znoszą niskie temperatury. Pod koniec listopada należy je odpowiednio przygotować do nadchodzącej zimy. Już pierwsze przymrozki mogą zaszkodzić pędom i korzeniom. To właśnie korzenie są pierwszym, co trzeba zabezpieczyć. To właśnie cały układ korzeniowy jest najbardziej wrażliwy na działanie niskich temperatur. Najważniejszym zabiegiem przygotowującym do zimowania hortensji jest usypanie niewielkich kopczyków wokół korzeni. Czynność ta zapewni warstwę izolacyjną i sprawi, że temperatura wokół korzeni będzie wyższa. Dodatkowo wokół hortensji należy rozłożyć gałązki drzew iglastych. Będą one trzymały wilgoć i nie dopuszczą do przesuszenia gleby.

Kolejnym ważnym krokiem przygotowującym hortensje do zimowania jest okrycie pędów. Większość odmian hortensji kwitnie na zeszłorocznych pędach dlatego tak ważne jest ich zabezpieczenie przez mrozami. Najlepiej w tym celu sprawdzi się agrowłóknina. Chroni ona przed zimnem oraz wiatrem. Jeżeli nie masz dostępu do agrowłókniny możesz sięgnąć także po słomę lub osłonki z siatki.

Czy hortensje powinno się przycinać jesienią?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w jesiennej pielęgnacji hortensji jest przycinanie pędów. Ogrodnicy wskazują, że jesień to nie termin na cięcie hortensji. Przed zimą warto jedynie usunąć stare i uschnięte pędy. Większość odmian hortensji kwietnie na zeszłorocznych pędach dlatego ich przycinanie może wpłynąć na ilość kwiatów w następnym sezonie. Cięcie hortensji najlepiej wykonać wczesną wiosną przed sezonem wegetacji.