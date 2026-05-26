Takiego zaćmienia Słońca Polacy nie widzieli od dziesięcioleci. Zapamiętaj tę datę, aby nie przegapić widowiska na niebie

Po latach oczekiwania, już w 2026 roku Polacy będą świadkami niezwykłego zjawiska astronomicznego – częściowego zaćmienia Słońca.

12 sierpnia 2026 roku, w godzinach wieczornych, Słońce zostanie przesłonięte w ponad 80% w zachodniej Polsce, tworząc spektakularny widok.

Nie przegap tego kosmicznego widowiska! Dowiedz się, kiedy dokładnie obserwować to zjawisko i jak bezpiecznie podziwiać je bez ryzyka dla wzroku.

Zaćmienie Słońca 2026. Kiedy je zobaczymy w Polsce?

Zaćmienie Słońca to zjawisko, które występuje wtedy, gdy Ziemia, Księżyc i Słońce ustawią się w jednej linii prostej. Kiedy Księżyc znajduje się w nowiu i wchodzi dokładnie pomiędzy naszą planetę a Słońce, rzuca wówczas swój cień na powierzchnię Ziemi. To dzięki takim ustawieniom astronomicznym możemy na własne oczy zobaczyć wyjątkowe widowisko. Ostatnie zaćmienie częściowe mogliśmy zobaczyć 25 października 2022 roku. Z kolei ostatnie całkowite zaćmienie Słońca widoczne w Polsce miało miejsce 30 czerwca 1954 roku, a następne nastąpi dopiero w 2135 roku. Jednak w czasie nadchodzących wakacji Polacy będą mogli zobaczyć równie spektakularne zaćmienie Słońca na niebie. Co prawda będzie ono częściowe, ale z racji, że przysłoni ono znaczną część tej jasnej gwiazdy, jest ono niezwykle wyczekiwanym wydarzeniem. Do zaćmienia Słońca ma dojść 12 sierpnia 2026 roku. Przewiduje się, że będzie miało miejsce w godzinach wczesnowieczornych. Dokładne godziny będą zależeć od lokalizacji w Polsce, ale szczyt zaćmienia spodziewany jest około godziny 19:00-20:00 czasu polskiego.

Gdzie zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca w 2026 roku?

Oczywiście w niektórych regionach Ziemi będzie możliwość obejrzenia całkowitego zaćmienia Słońca. Najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej Islandii oraz w północnej i wschodniej Hiszpanii. W tych miejscach Księżyc całkowicie zasłoni Słońce i przez kilka minut zapanuje kompletna ciemność. W Polsce zobaczymy częściowe, ale głębokie zaćmienie. W zachodniej części kraju Księżyc zakryje ponad 80-90% tarczy słonecznej, tworząc na niebie wąski, czerwony sierp chylący się ku horyzontowi.

Jak oglądać zaćmienie Słońca? Zasady bezpieczeństwa

Oczywiście oglądając zaćmienie Słońca nie możemy zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Bezpośrednie patrzenie w niebo może uszkodzić nasz wzrok. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne są niewystarczające i mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku, a nawet ślepoty. Zawsze używaj specjalnych okularów do obserwacji zaćmień z certyfikatem ISO 12312-2 lub profesjonalnych filtrów słonecznych do teleskopów czy lornetek.

