Inżynierowie zwiększają plony truskawek o 250 proc. dzięki przełomowej technologii

„Zawsze dążymy do poprawy wydajności naszych działań, a nasz nowatorski system uprawy wertykalnej typu hybrydowego dowodzi, że można zwiększyć plony nawet dwukrotnie. Sadzonki truskawek są obracane, aby mogły uzyskać maksymalną ilość naturalnej energii słonecznej, która w razie potrzeby jest uzupełniana sztucznym światłem. To przykład tego, co można osiągnąć dzięki zastosowaniu pomysłowości oraz technologii w rolnictwie". – James Dyson

Firma Dyson nieustannie dąży do maksymalizacji wydajności gospodarstw rolnych oraz jakości ich produktów. Najnowszym osiągnięciem tej szklarni jest hybrydowy system uprawy pionowej opracowany przez firmę Dyson. Właśnie dobiegły końca testy tego systemu. Wyniki przekroczyły wszelkie oczekiwania, osiągnięto wzrost plonów o 250% przy jednoczesnej optymalizacji jakości owoców.

Zamiast układania sadzonek truskawek w prostych rzędach, w systemie Dyson sadzonki rozmieszczane są na ogromnych konstrukcjach przypominających diabelski młyn o wysokości 5,5 metra, które obracają sadzonki, wykorzystując pełną wysokość szklarni. Rozwiązanie to pozwoliło znacznie zwiększyć powierzchnię uprawy truskawek na tym samym obszarze.

Dwie aluminiowe konstrukcje – każda z nich większa niż dwa autobusy piętrowe ustawione jeden za drugim – obracają pojemniki z sadzonkami truskawek, aby zapewnić im optymalną ekspozycję na naturalne światło, a jednocześnie zainstalowane oświetlenie LED zapewnia dodatkowe światło w miesiącach zimowych, kiedy nasłonecznienie jest mniejsze. Nowatorski, stały system nawadniania i drenażu zapewnia natomiast prawidłowy rozwój korzeni.

O zaawansowanej technologicznie szklarni

Szklarnia jest wyposażona w zaawansowane roboty, które wybierają i zbierają tylko najdojrzalsze owoce, wykorzystując czujniki wizyjne, mechanizmy manipulacyjne i automatyczne sekatory. Pozostałe roboty poruszają się po szynach obok roślin, oświetlając je w nocy światłem UV, aby zapobiec rozwojowi pleśni i zapewnić dobry stan upraw. Zamiast stosować pestycydy i środki owadobójcze, roboty rozprowadzają owady drapieżne, które przez cały rok zwalczają mszyce.

W sąsiedztwie szklarni znajduje się biogazownia przedsiębiorstwa Dyson Farming, która zapewnia całoroczną produkcję truskawek. Uprawy z okolicznych pól są wprowadzane do komory fermentacyjnej i rozkładane przez mikroorganizmy, wytwarzając gaz, który napędza generator dostarczający dwa rodzaje energii:

energię elektryczną, która zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne równoważne 10 000 gospodarstw domowych; ciepło, które jest doprowadzane do szklarni wraz z CO2, zapewnia optymalne warunki uprawy truskawek przez cały rok.

Odpady pofermentacyjne są ponownie wprowadzane do gleby jako nawóz organiczny, aby zwiększyć plony.

Robert Kyle, inżynier firmy Dyson, podkreśla: „Sami zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy każdy element hybrydowego systemu uprawy pionowej – była to żmudna praca, którą wykonywaliśmy z wielką pasją przez ostatnie 12 miesięcy. Zbudowaliśmy największe urządzenia w historii firmy Dyson i umieściliśmy w ich obszarze 6000 sadzonek truskawek. Dzięki powolnemu obracaniu się całego układu oraz zaawansowanemu, nowatorskiemu systemowi drenażowemu rośliny czują się doskonale i wydają cudownie słodkie owoce.”

Daniel Cross z Dyson Farming dodaje: „Badania pokazują, jak można w znacznym stopniu zwiększyć plony pysznych, wysokiej jakości owoców uprawianych w szklarni, w systemie wertykalnym, jeżeli zostaną zapewnione odpowiednie warunki. Nie dotyczy to wyłącznie truskawek. Możemy zrobić o wiele więcej, a precyzja, z jaką inżynierowie firmy Dyson podchodzą do testów i wprowadzania ulepszeń, nie ma sobie równych w branży rolniczej."

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe