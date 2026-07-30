Włosi wiedzą, jak przetrwać upały bez klimatyzacji. Ten prosty trik przynosi ulgę

Wraz z nadejściem coraz dłuższych i bardziej uciążliwych fal gorąca szukamy metod na schłodzenie naszych domów.

Włosi, od pokoleń zmagający się z upalnym klimatem, znaleźli łatwe i efektywne sposoby na obniżenie temperatury we wnętrzach.

Poznaj sprawdzony patent na ulgę w czasie upałów, który nie wiąże się z zakupem drogiego sprzętu ani dużymi wydatkami.

Osoby żyjące w klimacie umiarkowanym znacznie gorzej znoszą temperatury przekraczające 30 stopni, szczególnie gdy afrykańskie temperatury nie odpuszczają przez wiele dni. Dlatego tak mocno zależy nam na znalezieniu sprawdzonych trików, by poprawić swój komfort we własnych domach i mieszkaniach, zwłaszcza, gdy nie posiadamy klimatyzacji. Obywatele słonecznej Italii, przywykli do wysokich temperatur, opracowali szereg niezwykle prostych metod, które przynoszą wytchnienie. Warto z nich skorzystać, gdy termometry wskazują ponad 30 kresek. Jeden z tych trików nie wymaga ani inwestowania w drogie maszyny, ani specjalnego obciążania portfela.

Włoski sposób na upały w domu. Tak skutecznie schłodzisz pomieszczenia

Popularnym domowym sposobem we Włoszech jest po prostu regularne przemywanie podłóg wilgotnym mopem. Pozostawiona na posadzce cienka powłoka wody z czasem odparowuje. Zjawisko parowania wiąże się z pobieraniem ciepła z otoczenia, co może skutkować przyjemnym uczuciem schłodzenia wnętrza. Ponadto lekko mokra podłoga przez jakiś czas jest chłodniejsza od pozostałych elementów wyposażenia. Ten trik sprawdza się zwłaszcza w lokalach z podłogami z kafli lub kamienia, bo takie materiały znakomicie oddają chłód i nie nagrzewają się tak szybko. Trzeba mieć na uwadze, że mycie podłóg nie jest odpowiednikiem profesjonalnej klimatyzacji i nagle nie obniży nam drastycznie temperatury w pomieszczeniu. Może jednak wyraźnie uprzyjemnić pobyt w mieszkaniu, szczególnie w połączeniu z odpowiednią osłoną od słońca, nocnym i porannym wietrzeniem oraz wyłączaniem sprzętów generujących dodatkowe ciepło.

Należy mieć jednak na uwadze, że nadmierne podnoszenie wilgotności powietrza nie w każdej sytuacji wyjdzie nam na plus. Kiedy na zewnątrz i tak panuje duża wilgotność, proces parowania jest mocno ograniczony, a zbyt wilgotne powietrze we wnętrzu może potęgować i tak już dotkliwe uczucie gorąca.

Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą?

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