Ułóż wokół hortensje, a krzew szybciej zakwitnie. Sekretny sposób azjatyckich ogrodników na przyspieszenie kwitnienia hortensji. Dzięki niemu cały ogród zamieni się w paletę kwiatów

Hortensje to piękna ozdoba ogrodu, wymagająca specjalnej troski.

Sekretem ich bujnego kwitnienia jest podłoże, woda i nawożenie.

Poznaj azjatycki sposób, by Twoje krzewy szybciej obsypały się kwiatami!

Wiele osób nie wyobraża sobie ogrodu bez krzewów hortensji. Choć ich ojczyzną jest Azja to bardzo dobrze radzą sobie w naszym klimacie. Bez względu, czy wybierzesz hortensje ogrodowe czy bukietowe będą one zachwycały pięknymi kwiatami. Krzewy te najczęściej kwitną od czerwca aż do wczesnej jesieni, a sekretem ich pięknego wyglądu są trzy elementy - podłoże, podlewanie oraz nawożenie.

Czego potrzebują hortensje, aby bujnie kwitnąć?

Hortensje najlepiej rosną w żyznej, przepuszczalnej glebie o lekko kwaśnym odczynie. Wiosną i latem można je nawozić domowymi odżywkami na bazie fusów z kawy lub skórek po bananach. Dostarczają one potas, fosfor oraz azot, a także w niewielkim stopniu zakwaszają glebę. Jeżeli podłoże jest zbyt zasadowe to hortensja przestanie kwitnąć. Kolejnym ważnym elementem pielęgnacji tych krzewów jest podlewanie. Hortensje źle znoszą suszę i czasowe przestoje w dostępie do wody. Podłoże powinno być stale wilgotne, a w czasie suszy należy także opryskiwać wodą liście oraz pędy. Odpowiednia wilgotność to klucz to bujnego kwitnienia. Ostatnim zabiegiem pielęgnacyjnym hortensji jest nawożeniu. Jak zostało wyżej wspomniane krzewy te można nawozić domowymi odżywkami. Poza wymienionymi fusami po kawie i skórkami po bananach świetnie sprawdzi się także gnojówka z pokrzywy, kompost, czy nawóz z drożdży piekarskich. Jeżeli wybierasz nawozy z dużą zawartością azotu to pamiętaj, by stosować je najpóźniej do lipca. Azot wydłuża okres wegetacji roślin i sprawia, że nie rozpoczną one procesów przygotowywania się do zimy. Jesienią odżywiaj hortensje nawozami z potasem oraz fosforem.

Połóż to wokół hortensji, a szybciej zakwitną. Sposób azjatyckich ogrodników

Jednym z mniej wykorzystywanych sposobów na odżywienie hortensji są jabłka. Jeżeli owoce te znajdą się w pobliżu krzewów mogą przyczynić się do ich szybszego kwitnięcia. Jabłka wydzielają bowiem etylen, który jest naturalnym, gazowym hormonem, który przyspiesza procesy dojrzewania. Daje on roślinom sygnał do obsypywania kwiatami. Jabłka w pielęgnacji hortensji można wykorzystać również jako nawóz. W tym celu świetnie sprawdza się spady z drzew. Wystarczy, że zmiksujesz 3 kilogramy jabłek z 1 litrem deszczówki i odstawisz na około 2 doby. Po tym czasie podlej hortensje przygotowanym wywarem. Jabłka bogate są w potas oraz fosfor, które pobudzą hortensje do lepszego wzrostu oraz kwitnienia. Dodatkowo dostarczają one potrzebne mikroelementy, które poprawiają odporność krzewów.

