Zastawa z Pepco podbija serca klientów. Wygląda obłędnie, a kosztuje niewiele

W aktualnych trendach wnętrzarskich królują produkty o minimalistycznym wyglądzie i naturalnych kolorach , które można łatwo dopasować do różnych stylów, a przy tym ich cena jest przyjazna dla portfela.

, które można łatwo dopasować do różnych stylów, a przy tym ich cena jest przyjazna dla portfela. Nowa linia naczyń w sklepach Pepco łączy w sobie styl skandynawski z rustykalnym , a dzięki delikatnym barwom i ładnemu wykończeniu idealnie pasuje do letnich klimatów.

, a dzięki delikatnym barwom i ładnemu wykończeniu idealnie pasuje do letnich klimatów. Poszczególne elementy tej kolekcji świetnie nadają się do codziennego użytku , ale równie dobrze wypadną podczas większych spotkań ze znajomymi i rodzinnych obiadów na tarasie.

, ale równie dobrze wypadną podczas większych spotkań ze znajomymi i rodzinnych obiadów na tarasie. Kupujący chętnie wybierają ten funkcjonalny komplet, który wygląda na znacznie droższy, co jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie uniwersalnymi i ponadczasowymi elementami wyposażenia.

Jeżeli masz w planach organizację letniego spotkania przy grillu, rodzinnego obiadu czy przyjęcia w ogrodzie, te naczynia mogą być idealnym wyborem. Subtelny, oliwkowy kolor i lekko postarzane wykończenie sprawiają, że kolekcja ta doskonale współgra z lnianymi obrusami, drewnianymi stołami i różnymi sezonowymi ozdobami.

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Talerze z Pepco

Dostępna w sklepach seria składa się z trzech głównych elementów, które pozwalają na ułożenie ładnego zestawu. W ofercie znajdziemy duży talerz obiadowy (27 cm) za jedyne 17 złotych, mniejszy deserowy (19 cm) w cenie 12 złotych oraz talerz głęboki (20 cm), który kosztuje 15 złotych. To właśnie w ich prostocie kryje się elegancja. Charakteru dodaje im oliwkowy odcień, ciemniejsza obwódka oraz cieniowane wykończenie, dzięki czemu pasują zarówno do klasycznego, jak i nowoczesnego wystroju.

Zastawa z Pepco na letnie grille

Na takich naczyniach idealnie będą się prezentować letnie sałatki, grillowane potrawy, desery czy makarony. Ich uniwersalny styl sprawia, że łatwo połączyć je z drewnianymi deskami do serwowania, klasycznymi kieliszkami ze szkła oraz dekoracjami ze świeżych ziół i kwiatów. To doskonałe rozwiązanie dla miłośników przyjęć na świeżym powietrzu, ponieważ dzięki ładnej zastawie nawet zwykłe dania wyglądają wyjątkowo apetycznie.

Od wielu sezonów w wystroju wnętrz dominują odcienie beżu, oliwkowej zieleni oraz inne barwy zaczerpnięte z natury. Nic dziwnego, że ten sam trend przeniósł się na wyposażenie jadalni. Taka zastawa nie wyjdzie z mody po kilku miesiącach i z łatwością dopasuje się do reszty domowych naczyń. Jeśli planujesz zakup nowych, stylowych talerzy, a nie chcesz wydać na nie fortuny, oferta Pepco z pewnością przypadnie ci do gustu. Niskim kosztem można stworzyć komplet, który posłuży zarówno na co dzień, jak i podczas specjalnych okazji.

Autor: Pepco / Materiały prasowe