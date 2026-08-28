Wiesz, że możesz mieć kwiaty hortensji zimą? Znajomy ogrodnik z Japonii mówi, jak to zrobić

Wiele osób popełnia błąd, stosując azot do nawożenia hortensji w sierpniu, co może osłabić rośliny i utrudnić im przygotowanie do zimy.

Zamiast tego, postaw na potas i fosfor, a odkryjesz, jak zaskakujący domowy produkt mleczny, nawet przeterminowany, wzmocni krzewy i przedłuży ich spektakularne kwitnienie.

Dowiedz się, jak prawidłowo odżywiać hortensje pod koniec lata, by zapewnić im zdrowie, obfite kwiaty i odporność na zimę!

Czym odżywiać hortensje w sierpniu? Wiele osób popełnia podstawowy błąd

Nawożenie hortensji to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Zewnętrzne zasilanie nawozami wzmocnia krzew, poprawia strukturę i zakwaszenie gleby, a także wpływa na związane już paki i kwiaty. Wiosną i wczesnym latem jednym z najważniejszych składników odżywczych do hortensji jest azot. Składnik ten wspiera okres wegetacyjny i wpływa na procesy fotosyntezy. Azot odpowiada za bujne wypuszczanie liści przez krzew i stymuluje go to lepszego wzrostu. Jednym z najczęściej popełnianych błędów w pielęgnacji hortensji jest stosowanie azotu w odżywkach przez cały sezon. Ogrodnicy wskazują, że ostatnim terminem na nawozy azotowe do hortensji jest lipiec. Zbyt późna podaż azotu do rośliny może sztucznie wydłużyć sezon wegetacji, a co za tym idzie, krzew nie przygotuje się do nadchodzącej zimy. W sierpniu i wrześniu należy całkowicie odstawić nawozy z dużą zawartością azotu, na rzecz tych, zawierających większą podaż potasu oraz fosforu. To właśnie te dwa składniki odżywcze będą wspierać układ odpornościowy hortensji, wzmocnią ją na działanie warunków zewnętrznych, takich jak choroby, susza czy ulewne deszcze, a także wydłużą trwające już kwitnienie.

We wrześniu odżywiaj hortensje domowym nawozem na bazie tego napoju. Tęgie kwiaty utrzymają się dłużej na pędach

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się domowe nawozy. Wykorzystują one naturalne składniki, są bezpieczne dla podłoża i cechują się mniejszym ryzykiem przenawożenia. W przypadku sierpniowego nawożenia hortensji ciekawym pomysłem jest użycie kefiru, nawet tego przeterminowanego. Kefir to nic innego jak sfermentowane mleko, które bogate jest w wiele witamin i minerałów. Podnosi ono aktywność mikroflory glebowej, a także zawiera fosfor, potaż oraz wapń. Kwas mlekowy dodatkowo ułatwia roślinie pobór składników odżywczych z gleby i chroni przed atakiem chorób grzybowych. Wystarczy, że w dużym wiadrze wymieszasz 5 litrów wody (najlepiej deszczówki) z jednym opakowaniem kefiru. Tak przygotowaną mieszanką zasilaj hortensje raz na dwa tygodnie, aż do końca września.

Jak dbać o hortensje pod koniec lata? Kluczowy zabieg w pielęgnacji krzewów

Hortensje to azjatyckie krzewy, które na dobre rozgościły się w polskich ogrodach. Znajdziemy je zarówno na prywatnych działkach, jak i w miejskiej przestrzeni. Hortensje zachwycają swoimi gargantuicznymi kwiatami i niezbyt wygórowanymi wymaganiami pielęgnacyjnymi. Hortensje kwitną od wiosny aż do wczesnej jesieni, a sekretem ich pielęgnacji jest przede wszystkim podlewanie oraz odpowiednie podłoże.

Hortensje to krzewy kwasolubne. Najlepiej rosną w kwaśnej ziemi o pH od 4,5 do 6,0. Zasadowe podłoże prowadzi do tego, że krzewy marnieją i zaczynają chorować. Najczęstszym objawem nieodpowiedniego podłoża jest chloroza liści, czyli choroba objawiająca się masowym żółknięciem liści hortensji. Dodatkowo podłoże do hortensji powinno być żyzne i przepuszczalne. Dzięki temu korzenie krzewu mogą swobodnie pobierać wodę oraz składniki aktywne w gleby.

Ważnym elementem pielęgnacji hortensji jest podlewanie. Krzewy bardzo źle znoszą suszę i czasowe przestoje w dostępie do wody. Ziemia wokół hortensji powinna myć stale wilgotna i regularnie odżywiania. Hortensje należy podlewać często i obficie. Jak w przypadku innych roślin należy unikać podlewania w pełnym słońcu. Najlepiej robić to wczesnym rankiem, aby woda nie odparowała z gleby.

Jak suszyć hortensje, aby przetrwały całą zimę? Sposób na kwiaty zimą

Suszone hortensje świetnie sprawdzą się do jesiennych i zimowych bukietów. Przepięknie wyglądają połączone z suszoną bawełną oraz z hiperikum. Możesz wpleść również gałązki choinkowe i stworzyć zimowy wieniec pełen letnich kwiatów. Koniec lata to idealna pora na suszenie kwiatów hortensji. Trwa obecnie szczyt sezonu kwitnienia i krzewy mają wykształcone i w pełni ubarwione kwiaty. To właśnie koniec sierpnia jest najlepszą porą, aby suszyć kwiat hortensji.

Pierwszym krokiem suszenia hortensji jest oczywiście przycięcie pędów z krzewów. To prosty zabieg, który wykonuje się bardzo podobnie jak tradycyjne cięcie regeneracyjne. Przygotuj ostry i zdezynfekowany sekator. Ucinaj tylko te łodygi, na których znajdują się kwiaty w szczycie rozkwitu. Tnij pędy o długości około 40 cm wraz z całymi kwiatostanami. Przygotowane łodygi wraz kwiatami odstaw na chwile, aby pozbyć się wody z pędów. Proces suszenia kwiatów hortensji należy rozpocząć od razu po ich ścięciu. W innym przypadku kwiaty zaczną przekwitać i opadać.

Najbardziej tradycyjną metodą suszenia kwiatów hortensji jest delikatne związanie łodyg sznurkiem i rozwieszenie ich kwiatami do dołu w zacienionym i przewiewnym pomieszczeniu. Wybierz po kilka łodyg, tak aby każdy kwiat miał dostęp do powietrza. Zbyt gęsty bukiet może sprawić, że kwiaty wewnątrz będą gnić. Pamiętaj, by nigdy nie suszyć kwiatów w pełnym słońcu. Zniszczy to kwiatostany i sprawi, że proces kwitnienia nie będzie udany. Ciemność zapewnia prawidłowy proces suszenia i zachowuje oryginalny kolor kwiatów. Suszenie kwiatów hortensji trwa około 3 tygodnie i po tym czasie można zacząć tworzyć z nich bukiety. Na koniec możesz delikatnie spryskać całe bukiety lakierem do włosów. Stworzy on niewielką warstwę ochronną i usztywni całe kwiatostany.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie