Wraca kultowa promocja KFC

Wtorkowy Kubełek KFC powraca, oferując stałą propozycję dla tych, którzy szukają pomysłu na posiłek w środku tygodnia. Promocja, znana z poprzednich edycji, będzie ponownie dostępna w każdy wtorek.

W ramach oferty klienci mogą wybierać spośród trzech wariantów kubełka:

11 kawałków kurczaka za 19,99 zł;

14 kawałków kurczaka za 24,99 zł;

18 kawałków kurczaka za 29,99 zł.

Wtorek, często postrzegany jako dzień pomiędzy początkiem a końcem tygodnia pracy, może stać się okazją do małej przyjemności. Po poniedziałkowym powrocie do obowiązków, taka propozycja może stanowić prosty sposób na urozmaicenie wieczoru, bez konieczności długiego planowania. To moment, by na chwilę zwolnić i cieszyć się posiłkiem.

Ta oferta to również zachęta do dzielenia się. Niezależnie od tego, czy szukasz pretekstu do spotkania ze znajomymi po pracy, czy chcesz zorganizować spontaniczny wieczór filmowy z rodziną, kubełek kurczaka może być wygodną opcją. Czasem proste przyjemności i wspólne chwile są najbardziej potrzebne, a wtorek staje się do tego naturalną okazją.

Wtorkowy Kubełek będzie dostępny w restauracjach KFC od 22 września i będzie obowiązywał w każdy wtorek. Oferta jest limitowana czasowo, ważna do odwołania i nie obejmuje dostawy.