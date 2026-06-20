Gwiazdy młodnieją z wiekiem! Rozenek, Młynarska, Jeżowska, Doda dziś i 10 lat temu

Zatrzymały czas, a nawet cofają jego wskazówki

Patrząc na dużą część naszych gwiazda nie mamy wątpliwości, że czas jest dla nich łaskawy, wręcz ujmuje im lat. Niektóre z nich dziś wyglądają dużo młodziej niż dziesięć lat temu. Odmładzają się fryzurami, dbają o linię czy zatrudniają stylistów. Inne nie dają się zmarszczkom i korzystają z medycyny estetycznej. Należy do nich m.in. Agata Młynarska, która wprost mówi, że korzysta z botoksu.

Upływ czasu dotyczy wszystkich, ale w każdym wieku można atrakcyjnie wyglądać

- tłumaczyła "Super Expressowi".

Robię botoks. Rzadko, bo raz w roku, może raz na cztery, pięć miesięcy. Uważam, że to wystarczająco

- dodała.

Małgorzata Roznenek-Majdan zmienia się dla męża

Małgorzata Roznenek-Majdan również szczerze przyznaje się do korzystania z medycyny estetycznej.

Dokonując pewnych decyzji wizerunkowych, wiedziałam, że nie da się uciec od tego, żeby one nie były zauważone. Przecież po to je robiłam, żeby były zauważone. Oczywiście można udawać, że to się nie wydarzyło, ale ja tego nie lubię. Podejrzewałam, że będzie się o tym mówiło

- powiedziała w rozmowie z "Vivą". W innym z wywiadów wyznała, że zmienia się co trzy lata nie tylko dla siebie, ale również dla miłości swojego życia, Radosława Majdana.

Majka Jeżowska poprawiła nos i powieki

Kolejną gwiazdą, która cały czas zachwyca pięknym i młodym wyglądem jest Majka Jeżowska. Artystka w „Bez Tabu” przyznała się do dwóch zabiegów, które poprawiły jej wygląd.

Wyprostowałam sobie nos, teraz już mam ładniejszy. Ja o tym mówię dlatego, że to dla mnie było bardzo przełomowe wydarzenie. Ja się od tamtej pory poczułam piękna [...] To nie jest tak, że są jakieś cudne kremy czy lasery, które ujmą ci 10 czy 20 lat

- powiedziała. W tym samym wywiadzie dodała, że wycięła również powieki. Ta druga operacja dodała jej wiary w siebie.

One wyglądają młodziej niż 10 lat temu

Doda należy do tych gwiazd, które dbają o swoją figurą. Piosenkarka dużo trenuje dzięki czemu może pochwalić się znakomita sylwetką i kondycją. W wywiadach oraz w rozmowie z fanami zaznacza, że suplementy i zdrowe jedzenie dobrze wpływa na jej skórę. Przyznaje również, że korzysta z botoksu. Spektakularną metamorfozę przeszła również w ostatnich tygodniach Paulina Smaszcz, które przedłużyła włosy. Jej zdjęcie na Instagramie wywołało zachwyt.

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PSYCHOTEST. Którą gwiazdą jesteś? Perfekcyjna jak Gosia Rozenek, czy wybuchowa jak Magda Gessler? Pytanie 1 z 8 Najczęściej ubierasz się w: lubię luksusowe zestawienia lubię jak dużo się dzieje, wybieram wzorzyste stylizacje łączę elegancję z wygodą Następne pytanie