Doda w Opolu wyskoczyła w koronkowej bieliźnie, internauci rzucili się do komentowania. Ale burza!

Doda w Opolu. WOW!

Doda na scenie działa od dawna, więc i umie zrobić show, i wie, jak się ubrać, aby o niej mówiono. Kiedy pokazała się w Opolu podczas 63. festiwalu polskiej piosenki, wszystkie oczy były skierowane tylko na nią. Nie mogło być inaczej, bo Dorota zaprezentowała się fanom muzyki w ubraniu tak skąpym, że bardziej przypominało bieliznę. Miała na sobie wyjątkowo kuse szorty uszyte tak, aby optycznie wydłużały i wysmuklały i tak szczupłe nogi gwiazdy. Do mikrospodenek dobrała skąpą górę. Całość prezentowała się kusząco, ale nie wszystkim się spodobała. W przypadku Dody to częste - jedni kochają piosenkarkę, jej twórczość i odważny styl, a także sposób bycia, inni wręcz przeciwnie.

Gdy na facebookowym profilu TVP pojawiły się zdjęcia z koncertu, w którym wzięła udział Rabczewska, w komentarzach zawrzało! Doda udowodniła, że nawet po ponad 20 latach w branży, wciąż potrafi podnieść ciśnienie.

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Doda narobiła szumu. Wzburzyła internautów

42-letnia gwiazda odsłoniła długie, zgrabne nogi, a nawet pośladki i nie kryła dekoltu. Jej strój doskonale podkreślał wyrzeźbioną, lekko umięśnioną figurę Dody, a internauci nie kryli emocji. Jedni byli na tak, inni na nie.

"Chyba nie oglądaliście nigdy koncertów gwiazd zagranicznych, przecież krzykliwy wizerunek sceniczny jest na porządku dziennym. Nie wiem czym się tak bulwersować", "Piękna figura, nieważne jak zrobiona, czy ciężką pracą, dietą, czy operacjami, ale fakt, że wyszła tak ubrana, całkowicie przekreśla ją jako artystkę, nawet ze świetnym głosem. Nie rozumiem takich ubiorów, nawet jako sceniczną stylizację... Ja wiem, że my kobiety możemy nosić, co chcemy itp., ale jakieś wartości/kanony/savoir vivre powinien być także na scenie. Słabe to jest", "W takim stroju to może występować na swoich koncertach, ale na festiwalu to nie pasuje", "To lekceważenie ludzi i tego festiwalu", "Przeszła samą siebie", "Za dużo kontrowersji, a za mało klasy i elegancji" - pisali internauci na facebookowym profilu TVP.

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Doda Festiwal Opole 2026

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