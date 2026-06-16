Pilne! Nie żyje legendarny reżyser muzyczny! Dwukrotnie wygrał Grammy. "Mistrzu, pozostaniesz z nami na zawsze"

Bardzo smutna wiadomość zaczęła docierać do mediów dopiero po kilku dniach. Nie żyje Andrzej Sasin, wybitny reżyser dźwięku i producent muzyczny, związany przez dekady z polską sceną muzyki klasycznej. Artysta zmarł 11 czerwca, jednak dopiero 16 czerwca zaczęły pojawiać się publiczne nekrologi, w tym ministra kultury.

"Polska kultura została wzbogacona o twoje niezwykłe dzieła"

Wśród osób, które publicznie pożegnały Sasina, znalazła się minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. W swoim wpisie podkreśliła jego wyjątkowy wkład w rozwój polskiej kultury i trwałość artystycznego dorobku.

Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Andrzeja Sasina, wybitnego reżysera dźwięku i producenta muzycznego, wirtuoza nieoczywistych brzmień, związanego z Filharmonią Narodową w Warszawie. Mistrzu, pozostaniesz z nami na zawsze w setkach utrwalonych nagrań. Polska kultura została wzbogacona o twoje niezwykłe dzieła, jest dzięki temu nie tylko piękniejsza, ale i bardziej zróżnicowana. Będziemy czerpać z niej to, co najlepsze.

Andrzej Sasin współtworzył największe sukcesy fonograficzne artystów

Słowa pożegnania opublikowała także Filharmonia Narodowa, przypominając, że Andrzej Sasin przez lata współtworzył jej największe sukcesy fonograficzne. W nekrologu podkreślono jego obecność przy najważniejszych nagraniach i koncertach oraz perfekcjonizm w dążeniu do idealnego brzmienia.

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Trudno wyobrazić sobie Filharmonię Narodową bez Jego obecności, charyzmy, perfekcjonizmu i nieustannego poszukiwania doskonałego brzmienia.

Sasin dwa razy zdobył Grammy

Jak wynika z dorobku artysty, Sasin należał do ścisłej światowej czołówki reżyserów dźwięku muzyki klasycznej. Był dwukrotnym laureatem nagrody Grammy Awards - w 2013 i 2017 roku - za realizacje albumów związanych z twórczością Krzysztofa Pendereckiego.

W środowisku muzycznym Andrzej Sasin uchodził za perfekcjonistę i współtwórcę brzmienia wielu nagrań, które powstawały przy współpracy z Filharmonią Narodową. Jego dorobek obejmuje także projekty nagradzane i nominowane do Fryderyki - Polskie Nagrody Muzyczne. Andrzej Sasin był stałym reżyserem dźwięku przy nagraniach nagradzanych i nominowanych do Fryderyków, pracował m.in. przy projektach muzyki klasycznej, nagrań orkiestralnych i chóralnychczęsto przy wydawnictwach, które zdobywały Fryderyki w kategorii "albumu roku – muzyka poważna". Jego nazwisko pojawia się w książeczkach płyt jako realizator dźwięku.

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