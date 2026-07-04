QUIZ. Odmiana nazw polskich miast. Wybraliśmy naprawdę trudne! Pytanie 1 z 15 Zaczynamy! Które zdanie jest napisane poprawnie? Mieszkam w Bielsku-Białej. Mieszkam w Bielsku-Białym. Mieszkam w Bielskiej-Białej. Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.