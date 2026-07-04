QUIZ. Odmiana nazw polskich miast. Wybraliśmy naprawdę trudne!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-04 4:00

Odmiana nazw polskich miast potrafi nie być wcale taka oczywista. Przygotowaliśmy quiz, w którym znajdziesz tylko te najbardziej podchwytliwe przykłady, by gruntownie przetestować Twoją wiedzę z zakresu polskiej gramatyki. Uprzedzamy - ten test jest przeznaczony tylko dla prawdziwych językowych wyjadaczy!

Wielkie zmiany w ortografii. Tak się już nie pisze!
Autor: Khosro/ Shutterstock
QUIZ. Odmiana nazw polskich miast. Wybraliśmy naprawdę trudne!
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy! Które zdanie jest napisane poprawnie?

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Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

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