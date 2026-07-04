Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Odmiana nazw polskich miast. Wybraliśmy naprawdę trudne!
2026-07-04 4:00
Odmiana nazw polskich miast potrafi nie być wcale taka oczywista. Przygotowaliśmy quiz, w którym znajdziesz tylko te najbardziej podchwytliwe przykłady, by gruntownie przetestować Twoją wiedzę z zakresu polskiej gramatyki. Uprzedzamy - ten test jest przeznaczony tylko dla prawdziwych językowych wyjadaczy!