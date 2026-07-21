Kosztuje krocie, a nie ma w nim złota. Ten nietypowy gadżet opanował stragany w Zakopanem

Nowy hit na zakopiańskich straganach: pluszowy oscypek

Zakopane niezmiennie utrzymuje pozycję jednego z najchętniej odwiedzanych miast turystycznych w naszym kraju. Stolica polskich Tatr przyciąga tłumy ludzi pragnących wyruszyć na górskie szlaki, ale też tych, którzy szukają unikalnego klimatu, lokalnych smaków i tradycji górali.

Osoby spędzające urlop w okolicach Giewontu zawsze chętnie sięgają po pamiątki mające przypominać o górskich wojażach. Na lokalnych stoiskach asortyment jest ogromny i obejmuje zarówno klasyczne wyroby z regionu, jak i zaskakujące gadżety. Obecnie wzrok spacerowiczów przykuwa pluszowy oscypek, który zaskakuje nie tylko formą, ale przede wszystkim swoją ceną.

Pluszowy oscypek z Zakopanego w zawrotnej cenie

Jeszcze niedawno najmłodsi marzyli o pluszowych gęsiach czy kapibarach, a teraz na południu kraju furorę robi materiałowa wersja tradycyjnego sera. W tej odsłonie nie znajdziemy owczego mleka, za to maskotka posiada sympatyczną twarz i jest niezwykle miękka.

Ten produkt błyskawicznie stał się obiektem pożądania, zwłaszcza wśród najmłodszych wczasowiczów. Dzieci traktują go jako świetną zabawkę, podczas gdy dla rodziców to po prostu nieszablonowa pamiątka z wakacji. Problem pojawia się przy kasie, ponieważ ceny mogą przyprawić o zawrót głowy. Za największe sztuki trzeba zapłacić nawet w granicach 140 złotych, choć dla oszczędnych przygotowano mniejsze warianty, takie jak breloczki w cenie około 30 złotych.

Oscypek to symbol Podhala w nowym wydaniu

Wędzony ser z owczego mleka to niezaprzeczalny znak rozpoznawczy całego Podhala, silnie zakorzeniony w lokalnej kulturze. Degustacja tego specjału lub zabranie go w drogę powrotną to dla większości turystów żelazny punkt programu pobytu pod Tatrami. Popularność regionalnego wyrobu sprawiła, że jego kształt zaczęto wykorzystywać w zupełnie nowych produktach, takich jak choćby puszyste przytulanki. Czas pokaże, czy materiałowy ser faktycznie zdobędzie miano największego przeboju tegorocznego lata.