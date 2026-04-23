Matura 2026 - kiedy wyniki? Uczniowie muszą uzbroić się w cierpliwość

Kiedy CKE ogłosi wyniki matur 2026?

Oficjalne rezultaty egzaminu dojrzałości w 2026 roku zostaną udostępnione dokładnie 8 lipca. Tego samego dnia do placówek oświatowych trafią niezbędne dokumenty, w tym świadectwa, aneksy i pełne zestawienia punktowe dla poszczególnych zdających. Oznacza to, że od zakończenia głównej tury testów młodzież będzie musiała uzbroić się w cierpliwość przez co najmniej kilka tygodni.

Najważniejsze daty dla maturzystów w 2026 roku

Poniżej przedstawiamy kluczowe terminy związane z udostępnianiem informacji o zdanych testach:

publikacja wyników egzaminacyjnych: 8 lipca 2026 r.,

dostarczenie niezbędnej dokumentacji do placówek edukacyjnych: najpóźniej do 8 lipca 2026 r.,

odbiór fizycznych świadectw przez absolwentów: 8 lipca 2026 r.

Matura 2026: Kiedy egzaminy pisemne i ustne?

Główna sesja egzaminacyjna tradycyjnie została zaplanowana na maj. Harmonogram prezentuje się następująco:

testy w formie pisemnej: od 4 do 21 maja 2026 r.,

weryfikacja wiedzy w formie ustnej: od 7 do 30 maja 2026 r.

Warto pamiętać, że sprawdziany wiedzy odbywają się codziennie w dwóch odrębnych blokach godzinowych – porannym o 9:00 oraz popołudniowym o 14:00. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie dzień inauguracji matur.

Sesja poprawkowa i dodatkowe terminy egzaminu dojrzałości 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała również rozwiązanie dla abiturientów, którym powinie się noga przy jednym przedmiocie lub z ważnych powodów życiowych nie pojawią się w salach w maju. W takich przypadkach obowiązują następujące ramy czasowe:

sesja dodatkowa: czerwiec 2026 r.,

testy poprawkowe (część pisemna): 24 sierpnia 2026 r.,

testy poprawkowe (część ustna): 25 sierpnia 2026 r.

Rezultaty uzyskane podczas sesji poprawkowej ujrzą światło dzienne 11 września 2026 roku.

Ile osób przystąpi do matury w 2026 roku? CKE podaje statystyki

Z oficjalnych szacunków wynika, że do sprawdzianu podsumowującego naukę w szkole średniej zgłoszą się setki tysięcy kandydatów. Centralna Komisja Egzaminacyjna przewiduje zorganizowanie:

około 711 tysięcy odpowiedzi przed komisją,

blisko 1,85 miliona sprawdzianów na arkuszach.

Publikacja ocen wyznaczona na 8 lipca to absolutnie fundamentalny moment dla każdego maturzysty w 2026 roku. Od tego terminu zależeć będzie bowiem cała procedura rekrutacyjna na wybrane kierunki studiów.

