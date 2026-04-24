Matura ustna z języka polskiego 2026. Co jeśli nie zdam? Zobacz kluczowe terminy i wytyczne

Maria Hędrzak
2026-04-24 8:12

Uczniowie przystępujący do egzaminu dojrzałości często uznają część ustną z języka polskiego za najbardziej paraliżujące wyzwanie. Jakie kroki należy podjąć, gdy zabraknie nam punktów z powodu stresu czy braków wiedzy? Czy istnieje szansa na drugie podejście? Przedstawiamy kluczowe wytyczne dla osób zdających maturę w 2026 roku.



Matura ustna z polskiego 2026. Harmonogram i czas trwania egzaminu

Egzaminy ustne z języka polskiego 2026 rozplanowano na kilkanaście majowych dni, co wynika ze specyfiki tej formy sprawdzania wiedzy. Komisje odpytają uczniów w terminach: 8-9, 11-14, 18-23 i 28-30 maja. Z kolei czerwcowe sesje dodatkowe zaplanowano między 8 a 10 dniem tego miesiąca. Dokładny termin i godzinę wejścia na salę każdy zdający znajdzie w indywidualnych harmonogramach przygotowanych dla swojej placówki.

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego od roku szkolnego 2024/2025, z którego jasno wynika, że spotkanie ucznia z egzaminatorami potrwa równe 30 minut. Z tego kwadrans przewidziano na spokojne opracowanie zagadnień. Pozostałe 15 minut absolwent spędzi przed komisją, wygłaszając swój monolog oraz odpowiadając na zadane pytania.

W oficjalnych komunikatach CKE podkreśla, że "egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki". Każdy losowany zestaw składa się z dwóch zadań. Pierwsze z nich weryfikuje opanowanie treści lektur obowiązkowych, natomiast kolejne obejmuje "zagadnienie związane z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem".

Kompletna i bezbłędna odpowiedź przed komisją gwarantuje zdobycie 30 punktów.

"Jeżeli liczba punktów przyznana w kryterium Aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych w którymkolwiek z zadań wynosi 0 punktów, to w kryterium 2. za kompozycję wypowiedzi monologowej w tym zadaniu przyznaje się również 0 punktów. Jeżeli ostateczna liczba punktów przyznana w kryterium Aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych wynosi 0 punktów, wówczas w pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów" - czytamy.

Oblany ustny polski na maturze 2026. Jak i kiedy można poprawić wynik?

Prawo do poprawki przysługuje wyłącznie tym osobom, które podeszły do wszystkich obowiązkowych egzaminów i oblały zaledwie jeden przedmiot, niezależnie czy mowa o formie pisemnej, czy ustnej. Drugą szansę na zdanie ustnego polskiego zaplanowano na wtorek, 25 sierpnia. Jeśli i tym razem nie uda się zdać, maturzysta może ponownie podejść do egzaminu w kolejnych latach.

