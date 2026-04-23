Pogoda na weekend w Opolu 24-26 kwietnia. W niedzielę nadejdzie ochłodzenie i deszcz

Natalia Musiał
2026-04-23 16:07

Weekend 24-26 kwietnia w Opolu przyniesie zmienną pogodę. Chociaż sobota zapowiada się jako najcieplejszy dzień z temperaturą dochodzącą do niemal 17 stopni, to w niedzielę nastąpi wyraźne załamanie aury. Mieszkańców czeka spadek temperatury, silniejszy wiatr i niewielkie opady deszczu.

Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Opolu: 24-26 kwietnia 2026

Nadchodzący weekend w Opolu rozpocznie się spokojną i dość ciepłą aurą, jednak jego końcówka przyniesie wyraźne pogorszenie pogody. Najcieplejszym dniem będzie sobota, ale już od piątku systematycznie będzie wzmagał się wiatr. W niedzielę, oprócz ochłodzenia, pojawią się także pierwsze od kilku dni opady deszczu.

Piątek, 24 kwietnia: pochmurny, ale dość ciepły

Piątek w Opolu upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia. Mimo braku słońca temperatura będzie przyjemna i w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 15 stopni Celsjusza. Popołudnie będzie więc dość łagodne, choć pochmurne. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 4°C. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Sobota, 25 kwietnia: najcieplejszy dzień weekendu

Sobota zapowiada się jako najcieplejszy i najpogodniejszy dzień weekendu w Opolu. Na niebie pojawią się przejaśnienia, a temperatura maksymalna wzrośnie do niemal 17 stopni. To będzie ostatnia okazja, by skorzystać z tak wysokich wartości na termometrach przed niedzielnym ochłodzeniem. Wiatr jednak nasili się, osiągając prędkość około 6 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie najzimniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 3°C.

Niedziela, 26 kwietnia: zmiana pogody i opady

Niedziela przyniesie zapowiadaną zmianę aury. Temperatura w ciągu dnia spadnie o kilka stopni w porównaniu do soboty i wyniesie maksymalnie około 11°C. Niebo będzie w większości pokryte chmurami, z których spadnie niewielki deszcz. Nieprzyjemne odczucia spotęguje dodatkowo silny wiatr, który osiągnie prędkość blisko 7 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu będzie jeszcze większe.

Weekend w Opolu. Jak zaplanować czas?

Zmienna pogoda w Opolu będzie sprzyjać różnym formom aktywności. Sobota, jako najcieplejszy i częściowo słoneczny dzień, to idealny moment na dłuższy spacer po mieście, wycieczkę rowerową czy spędzenie czasu na świeżym powietrzu w parkach. Pochmurny, ale wciąż ciepły i suchy piątek również pozwoli na aktywności na zewnątrz. Z kolei na niedzielę lepiej zaplanować wizytę w kinie, muzeum lub spotkanie w kawiarni, ponieważ chłód, wiatr i opady deszczu mogą zniechęcać do dłuższego przebywania poza domem.

Dane pogodowe: OpenWeather

EKG 2026 - Filip Czernicki, prezes Port Polska

Polecany artykuł:

Awaria Instagrama. Użytkownicy zgłaszają masowe problemy
