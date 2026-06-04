W Opolu weekend z dużą zmianą pogody. Po deszczu przyjdzie słońce i ocieplenie

Pogoda w Opolu: 5-7 czerwca

Mieszkańcy Opola mogą spodziewać się bardzo dynamicznej aury w ciągu najbliższych trzech dni. Pogoda zmieni się niemal z dnia na dzień – od deszczowego piątku, przez w pełni słoneczną sobotę, aż po ciepłą, lecz pochmurną niedzielę. Weekend przyniesie też wyraźne ocieplenie, a termometry wskażą najwyższe wartości pod koniec tego okresu.

Pochmurny i deszczowy początek weekendu

Piątek, 5 czerwca, w Opolu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów deszczu. To będzie też najchłodniejszy dzień weekendu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 18 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 11 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 3 m/s.

Sobota przyniesie zwrot w pogodzie

W sobotę aura zmieni się diametralnie. Prognozy na 6 czerwca dla Opola przewidują bezchmurne niebo i brak jakichkolwiek opadów. To będzie idealny dzień na spędzanie czasu na zewnątrz. Na termometrach zobaczymy znaczny wzrost temperatury – w ciągu dnia słupki rtęci pokażą nawet 23 stopnie. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najchłodniejsza w tym okresie, z temperaturą około 10 stopni. Wiatr osłabnie i jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Najcieplejsza niedziela, ale ze zmianami

Niedziela, 7 czerwca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Opolu. Maksymalna temperatura w ciągu dnia może osiągnąć około 25 stopni. Noc również będzie cieplejsza, z wartościami rzędu 14 stopni. Mimo wysokiej temperatury, na niebo wrócą chmury i zachmurzenie znów będzie duże. Nie przewiduje się jednak opadów deszczu. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Opolu?

Zmienna pogoda sugeruje elastyczne planowanie wolnego czasu. Deszczowy piątek może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości w domu lub spędzenia czasu w miejscach zadaszonych. Z kolei słoneczna i ciepła sobota to idealny moment na aktywności na świeżym powietrzu – od spacerów po parkach po rowerowe wycieczki. Niedziela, mimo że najcieplejsza, z powodu dużego zachmurzenia i silniejszego wiatru może być bardziej odpowiednia na krótsze wyjścia lub spotkania w plenerze, które nie wymagają bezchmurnego nieba.

Dane pogodowe: OpenWeather