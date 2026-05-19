Anna Popek na komunii i na siłowni. "Trzeba odpracować"

Iwona Janczewska
2026-05-19 14:11

Anna Popek spędziła weekend w rodzinnym gronie, świętując pierwszą komunię świętą siostrzeńca. Uroczystość była pełna emocji, smacznego jedzenia i serdecznych rozmów. Dziennikarka nie pozwoliła jednak, by weekendowe słodkości odbiły się na kondycji - już następnego dnia pojawiła się na siłowni.

Tak Anna Popek wystroiła się na komunię

Na swoim profilu na Instagramie Anna Popek opublikowała zdjęcie z pierwszej komunii świętej siostrzeńca. Na fotografii pozuje z chłopcem w komunijnym stroju, w otoczeniu zieleni. Wpis opatrzyła cytatem:

Oto jest dzień, który dał nam Pan.

Na uroczystość Anna Popek wybrała jasnoróżowy garnitur o swobodnym kroju, który zestawiła z białym topem i czarnymi butami na grubszej podeszwie. Całość dopełniły minimalistyczna biżuteria i delikatny makijaż.

Pod postem posypały się komentarze. Fani pisali m.in. "Pięknie", "Dużo błogosławieństwa od Pana". Jedna z fanek złożyła życzenia siostrzeńcowi:

Z życzeniami dla Pani Siostrzeńca, żeby każdy dzień życia był tak piękny i pełen radości, jak ten dzisiejszy.

Popek osobiście odpisała: "Bardzo dziękujemy!".

Anna Popek robi formę na siłowni

Komunijne świętowanie trwało przez cały weekend - był to jednocześnie weekend urodzinowy. Gospodyni spotkania zadbała o znakomite potrawy i słodkości, a rozmowy przy stole ciągnęły się długo. Już następnego dnia Anna Popek pojawiła się jednak na siłowni.

W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych przyznała, czego smacznego próbowała w weekend.

Komunijno-urodzinowy weekend - bardzo piękny, spotkania z rodziną i bardzo długie, serdeczne rozmowy. Gospodyni zadbała o znakomite potrawy i słodkości. No i teraz trzeba to odpracować. Ale było warto!

- napisała Anna Popek na Instagramie.

Nowy rozdział w karierze Anny Popek

Anna Popek jest aktywna w mediach społecznościowych - jej profil na Instagramie obserwuje niemal 85 tysięcy osób. Ostatnio prezenterka przeżywa też zawodowe zmiany: zakończyła współpracę z Telewizją Republika i przeszła do stacji wPolsce 24.

