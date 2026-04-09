Anna Popek już ma nową pracę! A dopiero co pożegnała się z TV Republika. "Po raz ostatni poprowadziłam poranny program"

Jednego dnia wyszło na jaw, że Telewizja Republika kończy nadawanie porannego pasma "Republika, wstajemy!", następnego Anna Popek oficjalnie, w swoich mediach społecznościowych, pożegnała się z programem, a chwilę później stało się jasne, że 57-letnia była gwiazda Telewizji Polskiej ma już nową posadę. Można stracić rachubę! Co teraz z Anną Popek? Już wszystko jasne.

Koniec z telewizją śniadaniową w Republice

Dni programu "Republika, wstajemy" są policzone - show, który współprowadziła Anna Popek, znika z anteny. Pojawił się na niej w kwietniu 2024 r. i był emitowany od poniedziałku do niedzieli o poranku. Po dwóch latach stacja powiedziała: dość, a gwiazdy (Popek i Rafał Patyra) będące gospodarzami programu straciły pracę. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji, opowiedział o przyszłości telewizji:

Stawiamy na twardą politykę i bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Będzie można w nim znaleźć zapowiedzi wydarzeń rozpoczynającego się dnia. (...) Program będzie bliżej wydarzeń, bliżej ludzkich spraw. Na razie część lifestyle’ową wygaszamy. Będziemy rozmawiali. Będziemy starali się jak najwięcej osób zaangażować przy nowym paśmie.

Anna Popek nie musi się martwić. Już ma nową pracę!

Dzień po utracie pracy Anna Popek napisała na swoim instagramowym profilu:

Wczoraj 8.04.2026 roku po raz ostatni poprowadziłam poranny program "Republika, wstajemy!" i tym samym zakończyłam współpracę z TV Republika. Dziękuję widzom za te wspólne, wczesne poranki - mam nadzieję, że udało nam się przekazać Wam uśmiech, radość i pogodę ducha. Kolegom życzę satysfakcji z dalszej pracy. Do zobaczenia!

Już wiadomo, że nie wylądowała na bruku. Ma nowe zajęcie w innych mediach. Na profilu wPolsce24 na platformie X pojawił się wpis, który wiele wyjaśnił:

Do grona dziennikarzy wPolsce24 dołącza nowa gwiazda. Zespół redakcyjny stacji wzmocni uwielbiana przez liczne grono widzów Anna Popek! Witamy na pokładzie!

