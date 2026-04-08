TV Republika kończy z porannym programem. Anna Popek zostanie bez pracy? "Czekają mnie poważne zmiany"

Aleksandra Kalita
2026-04-08 17:11

Telewizja Republika szykuje wielkie zmiany. Już za kilka dni zakończy emisję porannego pasma "Republika, wstajemy!". Oznacza to, że z posadą prowadzących pożegnają się Anna Popek i Rafał Patyra. Wiadomo, co pojawi się na antenie stacji zamiast śniadaniówki. Czy znajdzie się tam miejsce dla byłych gwiazd programu? Anna Popek komentuje.

Zmiany w TV Republika. Gwiazdy stacji zostaną bez pracy?

Widzowie Telewizji Republika muszą przygotować się na spore zmiany. Portal Wirtualne Media poinformował o decyzji władz stacji. Od przyszłego tygodnia z anteny zniknie program "Republika, wstajemy!". Program nadawany był od kwietnia 2024 roku, od poniedziałku do niedzieli w godzinach porannych.

Śniadaniówka TV Republika skupiała się głównie na tematach lifestyle'owych. Prowadzącymi program byli m.in. mająca doświadczenie z telewizją śniadaniową - Anna Popek (57 l.) oraz były gwiazdor "Teleexpressu" - Rafał Patyra (51 l.).

"Republika, wstajemy!" znika z anteny. Co zamiast tego?

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji, opowiedział o kierunku, w którym teraz pójdzie stacja. W porannym paśmie śniadaniówkę zastąpią programy informacyjne.

Stawiamy na twardą politykę i bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Będzie można w nim znaleźć zapowiedzi wydarzeń rozpoczynającego się dnia. [...] Program będzie bliżej wydarzeń, bliżej ludzkich spraw - stwierdził Olechowski.

Według Olechowskiego nowe pasmo poprowadzą dwie osoby. Szef wydawców dodał, że do pracy w programie chcą zaangażować jak najwięcej osób. 

Na razie część lifestyle’ową wygaszamy. Będziemy rozmawiali. Będziemy starali się jak najwięcej osób zaangażować przy nowym paśmie - przekazał.

Anna Popek komentuje. "Mam pewne przemyślenia"

Na razie nie wiadomo, jaki los czeka prowadzących zatrudnionych w "Republika, wstajemy!", ani kto przejdzie do nowego projektu. Niepewny jest los zwłaszcza Anny Popek i Rafała Patyry. Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" jest jedną z największą gwiazd Republiki. Jest zaangażowana też w inne projekty stacji - prowadziła m.in. imprezę sylwestrową.

O swojej przyszłości dziennikarka wypowiedziała się w rozmowie z "Faktem". Popek przyznała, że czekają ja pewne zawodowe zmiany.

Mam pewne przemyślenia, ale jeszcze się nie mogę nimi podzielić. Na pewno czekają mnie poważne zmiany zawodowe - powiedziała Anna Popek.

Prezenterka nie chciała jednak zdradzić czy te zmiany obejmują pracę w Telewizji Republika, czy może w innej stacji. Być może Anna Popek postanowi skupić się na rozwoju jej własnego kanału na YouTubie.

