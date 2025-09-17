Agnieszka Kaczorowska na wojennej ścieżce z TV Republika

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) zawsze cieszyła się sporą popularnością. Jednak gdy przed rokiem ogłosiła rozstanie z mężem Maciejem Pelą (35 l.), zrobiło się o niej jeszcze głośniej. Od tamtej pory jej nazwisko nie schodzi z internetowych i prasowych nagłówków. Do tego doszły kolejne rozwodowe skandale, pełne pasji występy w "Tańcu z Gwiazdami" oraz związek z Marcinem Rogacewiczem (45 l.).

To właśnie życie uczuciowe Agnieszki Kaczorowskiej było tematem w programie "Wstajemy" stacji TV Republika. Podczas segmentu "Wtoreczek ploteczek" Anna Popek (57 l.), Natalia Rzeźniczak i Rafał Patyra (52 l.) komentowali relacje tancerki i partnera z "Tańca z Gwiazdami". Podczas swobodnej wymiany zdań prezenter pozwolił sobie na nie do końca śmieszny żart, w którym porównał Agnieszkę do seryjnego mordercy.

Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też - stwierdził.

Ta wypowiedź nie spodobała się samej zainteresowanej, która przez swoich prawników wysłała pismo przedsądowe. Oskarżyła Patyrę oraz redaktora naczelnego TV Republika o naruszenie dóbr osobistych. Domagała się również przeprosin, usunięcia materiału ze wszystkich kanałów dystrybucji oraz finansowego zadośćuczynienia w formie wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz fundacji ŻYWI.

Rafał Patyra znowu kpi z Agnieszki Kaczorowskiej. Nie boi się pozwów

W jednym z najnowszych odcinków śniadaniówki TV Republika poruszono temat konfliktu Kaczorowskiej i Patyry. Gwiazdor nie za bardzo przejmuje się potencjalnymi konsekwencjami. Co więcej, pełnomocnik stacji, Andrzej Lew-Mirski, stwierdził, że tancerka powinna uznać jego słowa za... komplement.

Z mojego punktu widzenia jest to żart po prostu, który został wypowiedziany przez doktora Patyrę, pod wpływem niezaprzeczalnej urody pani Agnieszki, co skutkuje dla niego pewnymi kłopotami - powiedział.

Z kolei, Patyra nie żałuje swoich słów i zapewnia, że o sprawie już "zapomniał na śmierć". Nawiązał również do premierowego odcinka "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", w którym Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pocałowali się na oczach widzów.

Pani Agnieszka K. w wywiadach prasowych mówi, że jest osobą pamiętliwą. Doceniam uczciwość, potwierdzam, że tak rzeczywiście jest - ocenił prezenter. Natomiast ja nie jestem pamiętliwy. Pani Agnieszko, o całej sprawie zapomniałem już na śmierć. Potwierdzam, może pani całować i kochać, choćby na zabój, kogo tylko pani chce. Pod warunkiem, że będzie to miłość aż po grób - powiedział Rafał Patyra.

Przypomnijmy, że Rafał Patyra sam ma na swoim koncie sporo grzeszków. Gwiazdor TV Republika od ponad 20 lat jest w związku małżeńskim. Z żoną Joanną doczekał się trzech córek i syna. Religijny i mocno oddany wierze dziennikarz przed laty dopuścił się zdrady. Z czwartą córką, która jest owocem romansu, nie utrzymuje kontaktu.

