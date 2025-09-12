Agnieszka Kaczorowska chce pozwać TV Republika. Porównano ją do seryjnego mordercy!

Agnieszka Kaczorowska chce pozwać dziennikarzy TV Republika

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz szykują się właśnie do startu siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ich wspólne relacje z treningów tylko podkręcają plotki o tym, że parę łączą nie tylko zawodowe relacje. Piękna tancerka i przystojny aktor już kilka razy zostali przyłapani przez paparazzi na czułościach.

Burzliwe życie uczuciowe Agnieszki Kaczorowskiej było tematem niedawno tematem rozmów w programie "Wstajemy" w stacji TV Republika. Podczas segmentu "Wtoreczek ploteczek" Anna Popek, Natalia Rzeźniczak i Rafał Patyra komentowali relacje tancerki i gwiazdora serialu "Komisarz Alex".

Poza tym, że Marcin Rogacewicz rozwija się w tańcu, to także ich miłość się rozwija - stwierdziła Rzeźniczak.

Z kolei, Rafał Patyra zdecydował się na osobliwy żart, w którym porównał Kaczorowską do... seryjnego mordercy.

Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też - stwierdził dziennikarz.

Te słowa zdecydowanie nie spodobały się Agnieszce Kaczorowskiej. Jak informuje portal Blask Online, do stacji trafiło pismo przedsądowe zaadresowane do redaktora naczelnego oraz Rafała Patyry. Tancerka za pośrednictwem prawników oskarża ich o naruszenie swoich dóbr osobistych.

Rafał Patyra odpowiada na pismo Agnieszki Kaczorowskiej

Co więcej, Agnieszka Kaczorowska domaga się przeprosin (pisemnych i wyemitowanych na antenie) oraz usunięcia materiału ze wszystkich kanałów dystrybucji. Do tego oczekuje finansowego zadośćuczynienia w formie wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz fundacji ŻYWI. Warunki muszą zostać spełnione w ciągu siedmiu dni. Po tym czasie sprawa trafi do sądu.

Do pisma odniósł się już autor "żartu". Rafał Patyra w rozmowie z Blaskiem Online nie wydawał się być zbyt przejęty żądaniami celebrytki.

Nie znam osobiście pani Agnieszki Kaczorowskiej, ale wcale przez to nie czuję się bezpieczniejszy. Wręcz przeciwnie! Przecież właśnie dołączyłem do listy męskich ofiar bezwzględnej tancerki. Kiedy odebrałem i przeczytałem wezwanie, umarłem ze śmiechu! No i pani Agnieszka ma mnie teraz na sumieniu - powiedział.

Warto dodać, że jeśli chodzi o życie miłosne, Rafał Patyra sam ma na swoim koncie sporo grzeszków. Gwiazdor TV Republika od ponad 20 lat jest w związku małżeńskim. Z żoną Joanną doczekał się trzech córek i syna. Religijny i mocno oddany wierze dziennikarz przed laty dopuścił się zdrady. Z czwartą córką, która jest owocem romansu, nie utrzymuje kontaktu.

