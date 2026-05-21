Izolacja, kombinezony i strach przed wirusem. Lekarz z Afryki pod obserwacją w Pradze

Nocna akcja na lotnisku w Pradze

W środę tuż przed północą na lotnisku w Pradze wylądował specjalny samolot z Ugandy. Na jego pokładzie znajdował się amerykański lekarz, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną śmiertelnie niebezpiecznym wirusem Ebola. Z płyty lotniska mężczyzna został natychmiast przetransportowany do szpitala. Akcja była przeprowadzona z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Transport zapewniła wyspecjalizowana grupa pogotowia ratunkowego z Pragi. Ratownicy mieli kombinezony ochronne przypominające skafandry kosmiczne. Pacjenta do kliniki przewiozła specjalna karetka.

Trzy tygodnie w ścisłej izolacji

Lekarz trafił do specjalistycznej kliniki, gdzie spędzi najbliższe trzy tygodnie. Na razie nie wiadomo, czy jest zakażony. Według resortu zdrowia nie wiadomo czy przewieziony do Czech mężczyzna zaraził się wirusem czy też nie. Z dostępnych informacji wynika, że Amerykanin nie ma żadnych objawów choroby. W szpitalu przygotowano specjalne pomieszczenie wyposażone w ochronny namiot izolacyjny. To właśnie tam będzie przebywał pacjent. Jak podają lokalne media, jedynym środkiem kontaktu ze światem zewnętrznym ma być telefon komórkowy.

Czy jest zagrożenie dla mieszkańców?

Czeskie władze stanowczo uspokajają i podkreślają, że nie ma ryzyka rozprzestrzenienia się choroby. Ministerstwo zdrowia oświadczyło, że lekarz nie będzie mieć żadnego kontaktu z obywatelami Czech, i dlatego nie stanowi żadnego zagrożenia dla społeczeństwa. Urzędnicy przypominają, że wirus Ebola nie przenosi się drogą kropelkową, czyli przez powietrze. Do zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi chorej osoby. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, według czeskich urzędów nie ma ryzyka rozprzestrzenienia się niebezpiecznej choroby wśród czeskiego społeczeństwa.

Co, jeśli pojawią się objawy?

Służby są przygotowane na każdy scenariusz. Gdyby u lekarza pojawiły się objawy wskazujące na zakażenie Ebolą, szpital natychmiast wyśle pobrane od niego próbki do specjalistycznego laboratorium w Berlinie. Niemieccy specjaliści są w stanie potwierdzić lub wykluczyć diagnozę w ciągu zaledwie kilku godzin. Warto dodać, że cała operacja ma szerszy zasięg. Z lotniska Entebbe w Ugandzie wystartowały dwa samoloty z obywatelami USA, którzy mieli kontakt z wirusem. Jeden trafił do Pragi, a drugi do Berlina, gdzie szpital Charité przyjął pod opiekę innego amerykańskiego lekarza, u którego zakażenie zostało już potwierdzone.