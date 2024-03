Zwijam w kulkę i wkładam do kopca kreta. W okamgnieniu ucieknie z mojego ogrodu raz na zawsze. Najprostszy sposób na kreta w ogrodzie

Wlewam 5 łyżek do pralki i nastawiam pranie ręczników. Po 30 minutach ręczniki są czyste i miękkie. Niezawodny sposób na pranie ręczników bez proszku do prania

Wiosną dosypuję to do mleka i podlewam paprotkę. Dosłownie po kilku tygodniach łodygi uginają się od bujnych liści. Wzmacniacz do roślin. Pielęgnacja paprotki

Zwijam w kulkę i wkładam do kopca kreta. W okamgnieniu ucieknie z mojego ogrodu raz na zawsze

Kret w ogrodzie to zdecydowanie nieproszony gość, który potrafić wyrządzić wiele szkód. Nie tylko niszczy trawnik, ale podkopując się pod roślinami, uszkadza ich korzenie. W efekcie nasze rośliny cierpią. To właśnie z tego względu wielu posiadaczy działki zastanawia się, jak w najprostszy sposób pozbyć się kreta. Jednak na uwadze trzeba mieć jeden ważny fakt - w Polsce krety są objęte ochroną. Dlatego, jeśli chcesz odstraszyć kreta ze swojej działki, wybieraj humanitarne metody. Jedną z nich są zapachy, których krety nie lubią. Te małe szkodniki nie cierpią zapachu włosów i sierści. Dlatego, gdy chce wygonić kreta ze swojej działki, zwijam włosy ze szczotki, zgniatam w kulkę i wrzucam do jego nory. To samo można zrobić z sierścią po wyczesaniu pupila. Kret raz na zawsze wyniesie się z Twojego ogrodu.

Domowe sposoby na kreta w ogrodzie

Oprócz wyżej opisanego sposobu na kreta w ogrodzie warto zainwestować w tak zwane żywołapki lub pułapki tunelowe na kreta. Są to niewielkie tunele, które umieszcza się w ziemi. Innym skutecznym sposobem na pozbycie się kreta z ogrodu są substancje zapachowe, których to zwierzę po prostu nie znosi. W tym celu do kopca warto wrzucić rozgniecioną główkę czosnku i cytrynę lub wlać szklankę maślanki. Zaleca się również, aby wbić do ziemi długi patyk i umieścić na nim pustą metalową puszkę, której hałas zadziała jak odstraszacz na krety na działce.