Potężne uderzenie w drzewo. 25-letni kierowca ciężarówki zginął na miejscu!

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-16 9:04

Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej między Krzywiniem a Czerwoną Wsią. Według najnowszych ustaleń, 25-letni kierowca ciężarówki zginął na miejscu po tym, jak prowadzony przez niego pojazd z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Szczegóły zdarzenia podajemy poniżej!

Jak informuje Radio Eska, do tragedii doszło w czwartek, 16 lipca, około godziny 5.00 na trasie między Krzywiniem a Czerwoną Wsią. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym 25-letni mieszkaniec gminy Kościan z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo.

Siła zderzenia była ogromna. Kabina ciężarówki została doszczętnie zniszczona, a strażacy z Kościana, Jerki i Krzywinia musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, aby wydostać kierowcę z wraku pojazdu. Niestety, mimo podjętych działań, lekarz stwierdził jego zgon.

Wrak ciężarówki wbity w drzewo na poboczu drogi obok wozu strażackiego. O śmiertelnym wypadku przeczytasz na SE.
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Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają okoliczności tragedii i ustalają, dlaczego pojazd nagle zjechał z jezdni.

Jak podaje Radio Eska, droga wojewódzka na odcinku łączącym Leszno ze Śremem jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy – kierowcy jadący od strony Leszna kierowani są przez Nowy Dębiec w miejscowości Wojnowice. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

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