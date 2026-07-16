Dlaczego nastolatek nie może zasnąć? Poznaj proste sposoby na wstawanie do szkoły bez porannych awantur

Jak podają dane z National Institutes of Health, hormon snu wydziela się u dorastających dzieci znacznie później, przez co nastolatek nie może zasnąć o wczesnej porze

Zwykłe zostawienie telefonu w innym pokoju to najprostszy sposób na gładkie wstawanie do szkoły bez porannych awantur

Na łamach czasopisma Sleep Health można przeczytać, że ciągłe niewyspanie drastycznie zwiększa ryzyko wybuchów gniewu i kłopotów z nauką

Ograniczenie napojów z kofeiną oraz ciężkich kolacji pozwala naturalnie wyciszyć organizm po bardzo intensywnym dniu

Ustalenie jednej stałej godziny pobudki z niewielkim marginesem na leniuchowanie w weekendy ułatwia bezproblemowe zasypianie w niedzielny wieczór

Dlaczego nastolatek nie może zasnąć w nocy? Wyjaśniamy przyczynę

Kiedy twoje dziecko staje się nastolatkiem, nagle zaczyna chodzić spać bardzo późno. Rano z kolei pojawia się ogromny problem z dobudzeniem go na lekcje, co często kończy się płaczem i kłótniami. To wcale nie jest złośliwość, bunt ani lenistwo, tylko całkowicie naturalna zmiana w ciele dorastającego człowieka, na którą nie ma on większego wpływu.

Jak podają dane z National Institutes of Health, hormon snu, czyli melatonina, wydziela się u nastolatków znacznie później w ciągu doby. Z tego powodu ich naturalny rytm po prostu się przesuwa, robiąc z nich typowe sowy, które ożywają dopiero późnym wieczorem. Mimo że wciąż potrzebują od 8 do 10 godzin głębokiego snu, bardzo wczesne wstawanie do szkoły mocno to utrudnia i powoduje wieczne niewyspanie.

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Brak snu u nastolatków. Jak zmęczenie wpływa na codzienne życie?

Ciągłe niedosypianie prowadzi do poważnych kłopotów zarówno w szkole, jak i w rodzinnym domu. Zmęczone dziecko ma bardzo duże trudności ze skupieniem uwagi na lekcjach, nic mu się nie chce i łatwo wybucha gniewem z byle powodu. Codzienne poranne pobudki stają się prawdziwym polem bitwy, a złe oceny i niechęć do obowiązków domowych tylko pogarszają sprawę.

Na łamach czasopisma Sleep Health możemy przeczytać, że brak odpowiedniej ilości snu silnie wpływa na emocje i znacząco zwiększa ryzyko pojawienia się smutku czy objawów depresji. Co więcej, przewlekłe niewyspanie mocno odbija się na całym ciele, sprzyjając szybkiemu tyciu, problemom z ciśnieniem oraz kłopotom ze zdrowiem fizycznym. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby jako rodzic mądrze pomóc dziecku w dbaniu o zdrowy i spokojny wypoczynek.

Jak pomóc nastolatkowi wstać do szkoły bez awantur o poranku?

Spokojny poranek bez nerwów warto zaplanować już poprzedniego wieczoru, chociażby wspólnie szykując ubrania i pakując drugie śniadanie do plecaka. Według informacji od American Academy of Pediatrics, naprawdę świetnym pomysłem jest zostawienie telefonu komórkowego w innym pokoju lub kupienie tradycyjnego budzika. Dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu dziecko nie będzie wpatrywać się w ekran do późna i wybudzać się przez wibrujące co chwilę powiadomienia od znajomych. Dobrze jest też ustalić jedną stałą godzinę wstawania przez cały tydzień, pozwalając na maksymalnie godzinę dłuższego wylegiwania się pod kołdrą w weekendy. Taki mądry nawyk ułatwi zasypianie w niedzielny wieczór i sprawi, że poniedziałkowe wstawanie przestanie być największym koszmarem dla całej rodziny.

Zdrowy sen nastolatka. Czego dokładnie unikać przed pójściem spać?

Aby ułatwić swojemu dziecku wieczorne wyciszenie i uchronić je przed długim wierceniem się w łóżku, warto zaproponować mu kilka prostych zmian w codziennym planie dnia:

wyłączanie telefonów, telewizorów i komputerów na pełną godzinę przed pójściem spać

zachęcanie do czytania książek lub słuchania spokojnych podcastów zamiast patrzenia w ekran

stanowcze unikanie picia napojów z kofeiną w późnych godzinach popołudniowych

rezygnacja z jedzenia bardzo obfitych i ciężkich kolacji tuż przed samym snem

przesunięcie bardzo intensywnego wysiłku fizycznego na wcześniejsze pory dnia

Te drobne zmiany w wieczornej rutynie pomagają drastycznie zmniejszyć ilość szkodliwego światła z ekranów i naturalnie uspokoić głowę po ciężkim dniu. Dzięki nim twój nastolatek znacznie szybciej zaśnie, a jego wypoczynek będzie na tyle głęboki, że rano obudzi się w o wiele lepszym nastroju.

Źródła:

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), National Institutes of Health — “Sleep Deprivation and Deficiency: What Makes You Sleep?”

Sleep Health (Journal of the National Sleep Foundation; Elsevier): Ziporyn TD et al., “Adolescent sleep health and school start times: Setting the research agenda for California and beyond. A research summit summary”

East of England Community Health and Care NHS Trust (Bedfordshire & Luton Children’s Health Hub): “Sleep routines for young people and teenagers”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “Helping Your Teen Succeed in School”

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