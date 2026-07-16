Dziecko zapomina o zadaniach domowych? Sprawdź jak bez ciągłej kontroli wyćwiczyć jego pamięć roboczą

Julia Mościńska
Julia Mościńska
Redakcja se.pl
2026-07-16 7:12

Nagłe olśnienie malucha o zadaniu domowym tuż przed snem potrafi wyprowadzić z równowagi. W kółko prosimy o pakowanie plecaka i przypominamy o lekcjach ze szczerą wiarą w poprawę. Za to uciążliwe zapominalstwo odpowiada zazwyczaj tylko jedna umiejętność, którą da się łatwo wyćwiczyć w domu.

Skupiona dziewczynka w błękitnej bluzie odrabia lekcje przy biurku. O ćwiczeniu pamięci dziecka przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images To proste zadanie domowe z matematyki sprawia trudności nie tylko dzieciom
  • Jak tłumaczą zagraniczne szpitale, gubienie rzeczy przez dzieci wynika po prostu z wciąż rozwijającej się pamięci roboczej
  • Wspólne przygotowanie prostych list kontrolnych do pakowania plecaka szybko uczy malucha dbania o szkolne przybory
  • Postawienie na biurku zwykłego minutnika ułatwia codzienne odrabianie lekcji i pomaga dziecku zachować pełne skupienie
  • Badania uniwersytetu Harvarda potwierdzają, że pamięć najlepiej trenować z maluchem podczas domowego gotowania lub zgadywanek
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Dlaczego dziecko ciągle gubi rzeczy i zapomina o lekcjach?

Każdy rodzic zna ten moment, kiedy maluch wraca ze szkoły bez piórnika albo nagle wieczorem przypomina sobie o zadaniu domowym. Często myślimy, że to zwykłe lenistwo, ale prawda jest nieco inna i warto spojrzeć na to z innej strony. Dzieci po prostu gubią się w natłoku poleceń, a zapamiętanie kilku kroków na raz to dla nich spore wyzwanie.

Jak informuje szpital Children's Hospital of Philadelphia, takie zachowanie wynika z niedojrzałości tak zwanych funkcji wykonawczych mózgu. To właśnie one odpowiadają za pamięć roboczą, planowanie czasu i trzymanie porządku w rzeczach. Kiedy te umiejętności dopiero się rozwijają, dziecku bardzo trudno jest zapamiętać, co trzeba spakować do szkoły albo co dokładnie pani zadała na jutro.

Jak ułatwić dziecku pakowanie plecaka i dbanie o rzeczy?

Dobrym pomysłem może być wspólne przejrzenie szkolnego plecaka i wykorzystanie wszystkich jego przegródek, żeby każda rzecz miała swoje stałe miejsce. Zawsze warto pakować najcięższe książki i zeszyty najbliżej pleców, co ułatwi noszenie, a raz w tygodniu razem z dzieckiem wyciągnąć ze środka wszystkie niepotrzebne śmieci i papierki. Zamiast ciągle kontrolować malucha, lepiej wspólnie stworzyć proste listy kontrolne, które pomogą mu samodzielnie pamiętać o spakowaniu stroju na zajęcia sportowe czy śniadaniówki. Taka wspólna rutyna pokazuje dziecku, że dbanie o porządek wcale nie musi być nudnym obowiązkiem, ale zwykłą częścią dnia. Z czasem możemy coraz mniej pomagać, aż uczeń sam wejdzie w rytm i zacznie pilnować swoich rzeczy bez naszego przypominania.

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Jak zorganizować odrabianie zadań domowych po szkole?

Żeby odrabianie lekcji szło sprawnie, warto zorganizować w domu stałe i ciche miejsce do pracy, które będzie całkowicie wolne od rozpraszaczy. Warto ustalić prostą domową zasadę, że w czasie nauki telewizor i wszystkie elektroniczne gadżety są wyłączone, a dostęp do internetu jest pod ścisłym nadzorem rodzica. Pomocne bywa też używanie zwykłego minutnika, który dokładnie pokazuje czas przeznaczony na naukę i czas na zasłużoną przerwę. Czasem dzieci potrzebują po prostu jasno określonych granic, żeby poczuć się pewnie i skupić na jednym zadaniu. Jeśli zaplanujemy zadania z góry i wpiszemy je w plan dnia między zajęciami dodatkowymi, dziecko szybciej i chętniej upora się ze swoimi obowiązkami szkolnymi.

Jakie zabawy skutecznie poprawiają pamięć i skupienie u dzieci?

Uniwersytet Harvarda podpowiada, że zamiast zmuszać dziecko do żmudnych ćwiczeń, o wiele lepiej trenować pamięć podczas zwykłych i codziennych aktywności domowych:

  • wspólne gotowanie i pieczenie, gdzie maluch musi odmierzać składniki i trzymać w głowie przepis
  • zwykłe gry w zgadywanki i gry w zapamiętywanie obrazków na rozsypanych kartach
  • książeczki z labiryntami i bardzo proste wykreślanki słowne
  • zabawy w naśladowanie ruchów lub powtarzanie skomplikowanych rytmów klaskania

Dzięki takim prostym zabawom dzieci naturalnie uczą się, jak skupić uwagę na jednym zadaniu i nie dać się rozproszyć byle hałasem. Kiedy maluchy poczują się pewnie, warto powoli wycofywać swoją pomoc, pozwalając im na samodzielne przypominanie sobie zasad gry i czerpanie z tego ogromnej radości.

Smutna mama z dzieckiem na rękach
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Źródła:

Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) — “Executive Function”

Center on the Developing Child at Harvard University — “Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “Back-to-School Tips for Families”

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