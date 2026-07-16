Dziecko układa zabawki w rzędach? Sprawdź, jak odróżnić naturalny etap rozwoju od niepokojących zachowań

Badania udostępnione przez University College London pokazują, że wiek między drugim a czwartym rokiem życia to czas, kiedy dziecko układa zabawki w rzędach najczęściej

Ciągłe powtarzanie tych samych czynności daje maluchowi ogromne poczucie bezpieczeństwa i pomaga w płynnym przechodzeniu od jednej myśli do drugiej

Jak podaje portal amerykańskiej agencji CDC, gigantyczna złość na próbę przestawienia ułożonych autek może sugerować spektrum autyzmu

Nietypowe zachowania u dziecka polegające na unikaniu kontaktu wzrokowego lub ignorowaniu własnego imienia warto po prostu przegadać na spokojnie z lekarzem

Dlaczego dziecko układa zabawki w rzędach? Naturalny etap rozwoju

Wielu rodziców zastanawia się nad tym, dlaczego ich dwulatek nagle zaczyna obsesyjnie ustawiać samochodziki lub klocki w idealnie prostej linii. Okazuje się, że u dzieci w wieku około 2 lat i 6 miesięcy zamiłowanie do porządku oraz sortowania przedmiotów jest czymś zupełnie normalnym. Jak możemy przeczytać na portalu Amerykańskiej Akademii Pediatrii, maluch w tym okresie bardzo ceni sobie codzienną rutynę i lubi, gdy wszystko ma swoje z góry ustalone miejsce.

Takie zachowanie wynika wprost z tego, jak rozwija się mózg małego człowieka. Badanie udostępnione przez bazę naukową University College London pokazuje, że szczyt układania i szeregowania zabawek przypada między 2 a 4 rokiem życia, a zaczyna powoli mijać po skończeniu 5 lat. Kiedy dziecko układa zabawki w rzędach, robi to nie dlatego, że nie umie przestać się ruszać, ale po prostu jego umysł uczy się dopiero płynnego przechodzenia od jednej myśli do drugiej.

Ciągłe powtarzanie tych samych czynności. Co dzieje się w głowie?

Kiedy twój maluch domaga się, by jego buty stały dokładnie w tym samym miejscu każdego dnia, trenuje w ten sposób swoją elastyczność poznawczą. Wspomniane wcześniej badania tłumaczą, że sztywne trzymanie się reguł to efekt tego, że dziecku trudno jest jeszcze szybko zmienić sposób myślenia na inny. Mózg potrzebuje czasu na przetworzenie nowych informacji, dlatego znane schematy i perfekcyjnie ułożone misie dają maluchowi duże poczucie bezpieczeństwa. Z czasem ta sztywność myślenia ustępuje miejsca większej swobodzie, a potrzeba idealnego układania staje się coraz słabsza. Dobrym pomysłem może być zatem pozwolenie dziecku na takie zabawy, o ile ciągłe powtarzanie tych samych czynności nie utrudnia wam wyjścia z domu lub zjedzenia obiadu.

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Nietypowe zachowania u dziecka. Zwróć uwagę na te konkretne objawy

Zdarza się jednak, że potrzeba układania zabawek idzie w parze z innymi sygnałami, które mogą wskazywać na spektrum autyzmu, dlatego według portalu amerykańskiej agencji CDC warto obserwować, czy u malucha nie występują następujące zachowania:

dziecko wpada w ogromną złość przy próbie jakiejkolwiek zmiany w ułożeniu zabawek

skupia się tylko na jednym małym elemencie przedmiotu (na przykład kręci wyłącznie kółkiem od autka)

macha rączkami, kręci się w kółko lub kołysze całym ciałem

nie reaguje na własne imię przed skończeniem 9 miesiąca życia

nie pokazuje palcem ciekawych rzeczy, gdy ma około 1 roku i 6 miesięcy

unika kontaktu wzrokowego z rodzicem i nie wykazuje zainteresowania zabawą z innymi dziećmi

Warto pamiętać, że dzieci rozwijają się we własnym tempie i nawet w pełni zdrowe maluchy mogą czasem wykazywać niektóre z tych cech. Jeśli jednak nietypowe zachowania u dziecka oraz widoczny brak kontaktu z otoczeniem budzą twój niepokój, warto rozważyć luźną rozmowę z lekarzem, który pomoże rozwiać wszelkie rodzicielskie wątpliwości i podpowie wam dalsze kroki.

Źródła:

Tregay, J., Gilmour, J. & Charman, T. (2009). “Normative childhood repetitive routines and obsessive compulsive symptomatology in 6-year-old twins” / paper PDF titled “CHILDHOOD RITUALS AND EXECUTIVE FUNCTIONS”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics), “Your Checkup Checklist: 2 ½ Years Old (30 Months)”

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “Signs and Symptoms of Autism Spectrum Disorder”

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