Naturalny nawóz do papryki. Wykorzystaj ten domowy sposób i ciesz się obfitymi plonami

Niewłaściwa dbałość o paprykę i brak substancji odżywczych często skutkują marnymi plonami.

Zwykłe łupiny po cebuli są bogate w wapń, magnez i potas, które w znaczący sposób wpływają na kwitnienie oraz wzrost roślin.

Dzięki nim stworzysz darmową i w pełni naturalną miksturę zapewniającą obfite i smaczne zbiory papryki.

Każdy ogrodnik chciałby zobaczyć krzaki papryki pełne dużych i zdrowych owoców. Zdarza się jednak, że rośliny zrzucają zalążki, słabo kwitną, a zbiory są podatne na choroby lub mają niewielkie rozmiary. W takim momencie warto skorzystać z bardzo prostej i taniej odżywki z kuchennych odpadów. Wyrzucane łupiny z cebuli kryją w sobie mnóstwo składników odżywczych, które niesamowicie poprawiają stan papryki i pobudzają krzaki do rodzenia mnóstwa dorodnych owoców.

Darmowy i naturalny nawóz do papryki z łupin cebuli. Zalej wodą i ciesz się pięknymi plonami

Cebulowe łupiny lądują najczęściej w koszu na śmieci, mimo że kryją w sobie ogromną ilość cennych właściwości. Stanowią one doskonałe źródło fosforu, wapnia, magnezu i potasu, co pozytywnie przekłada się na odpowiedni rozwój krzaków papryki. Dodatkowo posiadają w sobie naturalne przeciwutleniacze i związki organiczne. Taki wywar staje się w 100 procentach ekologicznym wsparciem w okresie najszybszego wzrostu i plonowania.

Stworzenie takiego nawozu zajmuje zaledwie chwilę i jest banalne. Należy zebrać łupiny z dokładnie umytych i czystych z ziemi cebul. Trzeba wrzucić je do garnka i zalać litrem wody, po czym gotować przez kilkanaście minut. Płyn należy ostudzić i przecedzić przez gęste sito lub gazę, aby był całkiem zimny. Jeżeli zrobiony wywar jest mocny, można rozrobić go z odrobiną wody przed nawożeniem. Taką miksturą podlewamy korzenie papryki, starając się nie zamoczyć całej rośliny.

Jeśli będziemy regularnie korzystać z tego cebulowego specyfiku, poprawimy wygląd oraz stan papryki. Odpowiednia dawka potasu reguluje u roślin gospodarkę wodną i powstawanie samych warzyw. Magnez i wapń biorą natomiast udział w intensywnym i właściwym przyroście krzaków. Sprawia to, że papryka zyskuje więcej siły podczas powstawania pąków oraz owoców.

Trzeba jednak wiedzieć, że żaden darmowy czy ekologiczny preparat nie zastąpi nam prawidłowych działań w ogrodzie. Papryki muszą mieć wciąż odpowiednio żyzną ziemię, słoneczne stanowisko i odpowiednie nawodnienie. Mikstura na bazie skórek po cebuli stanowi wyłącznie fantastyczny i pomocny dodatek do całej pielęgnacji. Ograniczenie marnowania kuchennych resztek daje fantastyczne rezultaty, które zaskoczą wielkością plonów pod koniec lata.

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Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano? Pytanie 1 z 15 Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja? 1977 1952 1969 Następne pytanie