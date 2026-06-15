Czy Bartosz G. był poczytalny? Opinia już w prokuraturze. Biegli nie mają wątpliwości

Do prokuratury wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna sporządzona po czterotygodniowej obserwacji Bartosza G.

Pięciu biegłych uznało, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili zarzucanego czynu.

Prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania 18-latka o kolejne trzy miesiące.

Czy Bartosz G. był poczytalny? Jest opinia biegłych

W poniedziałek, 15 czerwca, do Prokuratury Okręgowej w Płocku trafiła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego w sprawie śmierci Mai z Mławy. Informację przekazał rzecznik prasowy płockiej prokuratury, prokurator Bartosz Maliszewski.

Dokument został opracowany po czterech tygodniach obserwacji mężczyzny. Badania przeprowadził zespół pięciu biegłych, którzy analizowali zarówno jego stan psychiczny w czasie popełnienia zarzucanego czynu, jak i aktualną zdolność do uczestniczenia w postępowaniu karnym.

Jak wynika z opinii ekspertów, nie ma podstaw do podważania poczytalności Bartosza G. w chwili czynu. Zdaniem biegłych podejrzany był zdolny do rozpoznania znaczenia swojego działania i kierowania własnym postępowaniem. W praktyce oznacza to, że specjaliści nie stwierdzili okoliczności, które mogłyby wyłączyć lub znacząco ograniczyć jego odpowiedzialność karną. Biegli odnieśli się także do obecnego stanu zdrowia psychicznego 18-latka. W ich ocenie może on brać udział w prowadzonym postępowaniu oraz samodzielnie i świadomie korzystać z prawa do obrony.

Prokuratura czeka na kolejne opinie

Po otrzymaniu opinii śledczy podjęli kolejne kroki procesowe. Prokurator wystąpił już do sądu z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania Bartosza G. o następne trzy miesiące.

Postępowanie nadal trwa, a jego zakończenie nie nastąpi w najbliższym czasie. Z naszych informacji wynika, że postępowanie może potrwać jeszcze co najmniej kilka miesięcy. W tym czasie do akt mają trafić kolejne opinie i ekspertyzy, które będą miały znaczenie dla ostatecznych ustaleń śledczych.

Na razie prokuratura nie informuje, kiedy możliwe będzie zakończenie postępowania i ewentualne skierowanie aktu oskarżenia do sądu.

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