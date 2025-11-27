Nowe ustalenia w sprawie Rynkowskiego. Sąd podjął decyzję

Wokół sprawy Ryszarda Rynkowskiego znów zrobiło się głośno. Choć prokuratura skierowała przeciwko muzykowi akt oskarżenia już pod koniec września, postępowanie cały czas pozostaje na etapie przygotowawczym. Dopiero teraz z Brodnicy napłynęła oficjalna odpowiedź, która porządkuje sytuację i jasno wskazuje, dlaczego nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy.

Sąd wydał decyzję w sprawie Rynkowskiego

Z informacji przesłanych Faktowi wynika, że sąd w sprawie Ryszarda Rynkowskiego przekazał stronom odpis aktu oskarżenia i zobowiązał je do złożenia ewentualnych wniosków dowodowych. Oznacza to, że zanim cokolwiek ruszy dalej, obie strony muszą określić, czy chcą przedstawiać nowe dowody i jakie działania zamierzają podjąć. Dopiero po upływie wskazanych terminów i wpłynięciu dokumentów sąd będzie mógł przejść do kolejnego etapu procedury.

Przypomnijmy - sprawa dotyczy zarzutu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Prokuratura Okręgowa w Toruniu uważa, że zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający, by postawić muzykowi zarzut z art. 178a §1 kodeksu karnego. To właśnie śledczy zlecili badania retrospektywne, które - według ich ustaleń - miały potwierdzić, że 14 czerwca 2025 r. w miejscowości Żmije wokalista znajdował się w stanie nietrzeźwości. Kluczowa dla sprawy opinia toksykologiczna, jak podkreślają śledczy, miała potwierdzić ten stan.

Postępowanie nadal nie weszlo w kolejną fazę

Sąd Rejonowy w Brodnicy potwierdza jednak jedno: postępowanie nie weszło jeszcze w fazę merytoryczną. W oficjalnym piśmie, podpisanym przez prezes Małgorzatę Redmerską-Górną, czytamy:

W przedmiotowej sprawie nie wyznaczono jeszcze Nie . Doręczono stronom odpis aktu oskarżenia, zobowiązując do złożenia ewentualnych wniosków dowodowych. Kolejne czynności będą podejmowane po upływie wyznaczonych terminów.

Oznacza to, że zanim sprawa Rynkowskiego trafi na salę rozpraw, musi minąć jeszcze kilka procedur - formalnych, ale koniecznych. Dopiero po ich wykonaniu sąd podejmie decyzję o wyznaczeniu terminu pierwszej rozprawy lub o ewentualnych dalszych czynnościach.

Czy będą nowe dowody?

Na razie więc kluczowe jest to, co zrobią strony - czy zgłoszą nowe wnioski dowodowe i czy pojawią się elementy, które mogą wpłynąć na przebieg procesu. To właśnie od tych działań zależy tempo dalszych wydarzeń.

Sprawa nadal budzi ogromne zainteresowanie, a jej dalszy przebieg będzie zależał od decyzji proceduralnych podejmowanych w najbliższych tygodniach. Będziemy "trzymali rękę na pulsie" i poinformujemy Was o kolejnych krokach.

