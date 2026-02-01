Kandydatka Krzysztofa i były partner Basi z "Rolnik szuka żony" razem w Londynie! Czy są parą?

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
2026-02-01 9:14

Choć 12. edycja "Rolnik szuka żony" już dawno dobiegła końca, uczestnicy programu wciąż nie pozwalają o sobie zapomnieć. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać byłego wybranka Basi w towarzystwie Agnieszki - kandydatki Krzysztofa. Czy to początek nowej relacji? Co ich łączy?

Miłość Basi i Mateusza nie przetrwała próby czasu

Barbara Boruch była jedną z najbardziej lubianych bohaterek 12. edycji "Rolnik szuka żony". Widzowie docenili jej szczerość, spokój i autentyczne emocje, z jakimi podchodziła do poszukiwania miłości. Od pierwszych odcinków było jasne, że jej serce najmocniej bije dla 42-letniego Mateusza - mężczyzny doświadczonego, ostrożnego, a momentami wręcz niepewnego udziału w programie.

Ostatecznie to jego wybrała Basia w finale, a ich relacja zapowiadała się obiecująco. Oboje podkreślali, że chcą dać sobie czas i sprawdzić, czy znajomość przerodzi się w coś trwałego.

Rzeczywistość okazała się jednak mniej łaskawa. Krótko po emisji finału, "Super Express" ustalił, że Basia i Mateusz nie są już razem, choć żadne z nich nie skomentowało oficjalnie rozstania.

Mateusz poleciał do Londynu. Towarzyszyła mu Agnieszka - kandydatka Krzysztofa

Prawdziwe poruszenie wśród fanów programu wywołały najnowsze doniesienia z mediów społecznościowych. Do sieci trafiły nagrania z wyjazdu Mateusza do Londynu, na których nie był sam. U jego boku pojawiła się Agnieszka - doskonale znana widzom jako była kandydatka Krzysztofa z tej samej edycji "Rolnika".

To właśnie Agnieszka była jedną z najbardziej zapamiętanych uczestniczek sezonu. Krzysztof szybko stracił dla niej głowę, jednak ona konsekwentnie trzymała go na dystans, otwarcie przyznając przed kamerami, że nie łączy jej z nim głębsze uczucie. Jej zachowanie wywołało w finale falę krytyki, zwłaszcza gdy ujawniła, że okazywała czułość rolnikowi głównie z powodu obecności kamer.

Czy to nowa para po "Rolnik szuka żony"? Agnieszka zabrała głos

Wspólne nagrania z Londynu wystarczyły, by internet zaczął huczeć od domysłów. Czy Mateusz po rozstaniu z Basią znalazł pocieszenie u boku Agnieszki? Czy dwójka uczestników programu dała sobie szansę już poza kamerami?

Jedna z internautek postanowiła zapytać wprost, czy Mateusz i Agnieszka są parą. Odpowiedź była krótka, ale jednoznaczna.

Nie

- napisała Agnieszka.

Choć to jedno słowo powinno zamknąć temat, fani "Rolnika" wciąż uważnie śledzą dalsze losy uczestników. Zobaczcie w naszej galerii, jak Agnieszka i Mateusz spędzali razem czas w Londynie.

Sonda
