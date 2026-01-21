Basia z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie. Kolejna metamorfoza? Tylko spójrzcie na jej włosy

Basia z "Rolnik szuka żony 12" – burzliwa historia miłosna w programie

Choć Basia z 12. edycji "Rolnik szuka żony" w finale programu potwierdziła związek z Mateuszem, wielu widzów nie wierzyło w trwałość tej relacji. Sympatię publiczności zdecydowanie częściej zdobywał Michał – kandydat, który ostatecznie został przez Basię odrzucony.

Dodatkowe kontrowersje wywoływał sam Mateusz. Jego chłodne deklaracje z pierwszych odcinków sprawiły, że widzowie z dużą rezerwą podchodzili do tej relacji. Choć finał "Rolnik szuka żony" dawał nadzieję na happy end, rzeczywistość szybko zweryfikowała te oczekiwania.

Niedługo po emisji finałowego odcinka 12. edycji programu "Super Express" poinformował o rozstaniu pary. Basia i Mateusz zakończyli związek już po programie, a ich relacja nie przerodziła się w głębsze uczucie. Zamiast budować relację na siłę, oboje postawili na szczerość i rozstanie w zgodzie.

To koniec. Rozstali się już po programie. Próbowali, ale to była bardziej sympatia niż uczucie. Lepiej było odpuścić, niż ciągnąć to na siłę

- mówił nasz informator.

Co istotne, Basia po zakończeniu programu nie próbowała podtrzymywać zainteresowania swoją osobą – zniknęła z show-biznesu i unikała medialnych wypowiedzi.

Spektakularna metamorfoza Basi z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda dziś

Po kilku miesiącach ciszy Basia z "Rolnik szuka żony" postanowiła przypomnieć o sobie w mediach społecznościowych. Opublikowane na Facebooku zdjęcie momentalnie przyciągnęło uwagę internautów. Zmiana jest wyraźna i trudno ją przeoczyć.

Rolniczka postawiła na krótszą, nowoczesną fryzurę, zrezygnowała z charakterystycznych okularów, wygląda znacznie szczuplej i świeżej. Sprawia wrażenie pewnej siebie i spokojnej, a od jej pięknego uśmiechu trudno oderwać oczy.

Co dziś robi Basia z "Rolnik szuka żony"?

W przeciwieństwie do wielu byłych uczestników programu, Basia nie buduje kariery w mediach społecznościowych. Nie zdradza szczegółów ze swojego życia prywatnego i nie udziela wywiadów. Jej aktywność jest sporadyczna, ale – jak widać – wystarczy jedno zdjęcie, by ponownie rozbudzić zainteresowanie fanów. Basia z 12. edycji "Rolnik szuka żony" wygląda dziś na kobietę, która dobrze czuje się sama ze sobą. A to często najpiękniejsza i najbardziej autentyczna metamorfoza.

A Wy jak oceniacie przemianę Basi z "Rolnik szuka żony"?

