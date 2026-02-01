Akta Epsteina. Wojciech Fibak wspomniany w ujawnionych dokumentach. W jakim kontekście?

Polski ślad w ujawnionych dokumentach Jeffreya Epsteina. W aktach opublikowanych przez amerykański resort sprawiedliwości pojawia się nazwisko Wojciecha Fibaka. Z e-maili i kalendarza miliardera-pedofila wynika, że w 2013 roku spotkał się on z polskim tenisistą w Paryżu. Przy nazwisku Fibaka widnieje adnotacja dotycząca handlu sztuką oraz tajemnicze, wymazane nazwisko trzeciej osoby.

Wojciech Fibak

  • 3 miliony dokumentów ujawnił Departament Sprawiedliwości USA ws. afery Jeffreya Epsteina
  • We wzmiankach, które pojawiają się w dokumentach pojawia się polskie nazwisko
  • Chodzi o Wojciecha Fibaka, który utrzymywał relacje z Epsteinem ws. dzieł sztuki

Akta Epsteina: Fibak wspomniany w dokumentach ujawnionych w USA

Kolejna porcja dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina, opublikowana przez amerykański resort sprawiedliwości, przynosi informacje dotyczące Polski. W aktach pojawia się nazwisko Wojciecha Fibaka. Dokumenty potwierdzają, że były tenisista i znany kolekcjoner sztuki utrzymywał kontakt z amerykańskim finansistą oskarżonym o przestępstwa seksualne.

Ujawnione materiały dotyczą wydarzeń z jesieni 2013 roku. Z zachowanej korespondencji oraz zapisów w kalendarzu Epsteina wyłania się obraz relacji opartej najprawdopodobniej na zainteresowaniu sztuką.

W aktach znajdują się dwie kluczowe wzmianki. Pierwszą z nich jest wymiana e-mailowa z września 2013 roku. Jeffrey Epstein napisał do Wojciecha Fibaka, składając mu gratulacje – choć powód tych życzeń nie został w dokumentach sprecyzowany. W tej samej wiadomości finansista zapytał Polaka, czy ten planuje pobyt w Paryżu na przełomie września i października.

Odpowiedź Fibaka była serdeczna i bezpośrednia: „Tak, merci. Zadzwoń kiedy chcesz! wojtek” – czytamy w ujawnionej korespondencji.

Gdzie doszło do spotkania Fibaka z Epsteinem?

Druga wzmianka to konkretny wpis w terminarzu Epsteina. Wynika z niego, że do spotkania obu mężczyzn doszło 5 października 2013 roku w Paryżu.

Kluczowy dla zrozumienia charakteru tej znajomości może być dopisek, który znalazł się obok nazwiska polskiego tenisisty: „Fine Art Investments” (inwestycje w dzieła sztuki). Wojciech Fibak jest znanym na świecie koneserem i kolekcjonerem, z kolei Epstein również obracał się w kręgach handlarzy sztuką, a jego transakcje na tym rynku były w przeszłości prześwietlane przez śledczych m.in. pod kątem unikania podatków.

Uwagę zwraca jednak jeszcze jeden szczegół zapisu w kalendarzu. Obok nazwiska Fibaka i adnotacji o sztuce, znajduje się zaczernione (zredagowane) przez resort sprawiedliwości pole. Zasady redakcji dokumentów w tej sprawie sugerują, że wymazane nazwisko może należeć do jednej z ofiar lub osób chronionych przez sąd.

