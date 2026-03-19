Dachowanie przy rondzie ONZ. Utrudnienia w kierunku centrum

Dachowanie samochodu przy rondzie ONZ 19.03.2026

Przechodnie znajdujący się w pobliżu Ronda ONZ w porze porannego szczytu komunikacyjnego mogli oglądać niecodzienne sceny. Na drodze znajdował się samochód postawiony na dachu. To nie plan zdjęciowy, ale efekt groźnego incydentu.

- O godzinie 7:37 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch pojazdów marki Kia i Opel w rejonie ronda ONZ. Wskutek tego samochód marki Kia dachował. Obaj kierujący byli trzeźwi i posiadali ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów - przekazał nam mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Jednocześnie pojawiły się sprzeczne doniesienia o kierowcy dachującego auta - rzecznik twierdzi, że mężczyzna został przewieziony do szpitala, ale obecny na miejscu nasz reporter nie potwierdza tego. Mężczyzna - prawdopodobnie obcokrajowiec - nie oddalił się z miejsca zdarzenia i rozmawia z policjantami, którzy prowadzą czynności w tej sprawie i próbują wyjaśnić jak doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia.

Utrudnienia w kierunku centrum

Kia została już postawiona na koła, ale uczestnicy ruchu drogowego w tej części Warszawy jeszcze długo będą odczuwać skutki tego zdarzenia. Obecnie występują utrudnienia na ulicy Świętokrzyskiej, gdzie ruch w kierunku centrum miasta został poprowadzony prawym pasem. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia:

14