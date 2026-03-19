Wielki rosyjski atak na Ukrainę. Wybuchy nie tylko przy granicy z Polską

Rosyjski atak na Ukrainę, zniszczenia także tuż przy granicy z Polską! Niespokojna noc na Ukrainie
Rosjanie w nocy zaatakowali szereg obiektów infrastruktury krytycznej i cywilnej na Ukrainie. Łącznie wystrzelono 133 drony typu Shahed, „Gerbera”, „Italmas” oraz bezzałogowce innych typów z różnych kierunków. Zestrzelono 109 wrogich BSP — informują Siły Powietrzne Ukrainy. Odnotowano trafienia 20 dronów uderzeniowych w 11 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych maszyn (ich szczątków) w 7 miejscach. Pod ostrzałem znalazła się m.in. zachodnia część Ukrainy. Drony uderzyły niemal przy samej granicy z Polską. Według Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej atak przeprowadzono na obiekt infrastruktury krytycznej w pobliżu miasta Nowowołyńsk. Dokładna lokalizacja nie została ujawniona, jednak miasto to znajduje się około 5 kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej. Na miejscu wybuchł pożar, a bez dostaw energii elektrycznej pozostało ponad 30 tysięcy osób w regionie.
Dron zaatakował również Lwów. Pod ostrzałem znalazła się siedziba główna Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie lwowskim — poinformował szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Maksym Kozycki. Na miejscu są zniszczenia, jednak nie ma informacji o poszkodowanych. Do ataku doszło około godziny 22:00. Ukraińskie grupy monitorujące podają, że „shahed”, który zaatakował lwowską SBU, był sterowany zdalnie — został wystrzelony z kierunku południowego i przeleciał przez aż pięć obwodów, zanim dotarł do Lwowa.
Zniszczone bloki na południu kraju
Niespokojnie było również na południu Ukrainy. W Odessie „shahedy” zaatakowały historyczne centrum miasta oraz infrastrukturę cywilną. Jeden z dronów trafił w budynek wielopiętrowy — częściowo zniszczono kilka mieszkań, elewację oraz okna, poinformowała obwodowa administracja wojskowa. Uszkodzono także teren przedsiębiorstwa komunalnego, w tym część wyposażenia oraz 11 pojazdów. Wiadomo o co najmniej trzech osobach poszkodowanych. Częściowo zniszczone zostały mieszkania na 18. i 19. piętrze 25-piętrowego budynku mieszkalnego, wybuchł pożar. Odnotowano także zniszczenia i pożar w dwupiętrowym domu mieszkalnym. W innej części zabudowy mieszkalnej zniszczono drugie piętro trzypiętrowego budynku — zapaliły się mieszkania oraz zaparkowany obok samochód osobowy.
Zaporoże o poranku nadal znajduje się pod ostrzałem. Rosjanie uderzają w infrastrukturę obwodowego centrum. W niektórych rejonach miasta mogą występować wahania napięcia. Wstępnie wiadomo o jednej osobie poszkodowanej. W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków w regionie zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia bez prądu pozostało ponad 38 tysięcy odbiorców indywidualnych oraz około 2 tysięcy odbiorców instytucjonalnych — poinformował szef regionu Iwan Fedorow. W obwodzie dniepropietrowskim ranne zostały dwie osoby. Wróg ponad 10 razy atakował trzy rejony obwodu przy użyciu dronów.