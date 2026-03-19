Wielki rosyjski atak na Ukrainę. Wybuchy nie tylko przy granicy z Polską

Rosyjski atak na Ukrainę, zniszczenia także tuż przy granicy z Polską! Niespokojna noc na Ukrainie

Rosjanie w nocy zaatakowali szereg obiektów infrastruktury krytycznej i cywilnej na Ukrainie. Łącznie wystrzelono 133 drony typu Shahed, „Gerbera”, „Italmas” oraz bezzałogowce innych typów z różnych kierunków. Zestrzelono 109 wrogich BSP — informują Siły Powietrzne Ukrainy. Odnotowano trafienia 20 dronów uderzeniowych w 11 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych maszyn (ich szczątków) w 7 miejscach. Pod ostrzałem znalazła się m.in. zachodnia część Ukrainy. Drony uderzyły niemal przy samej granicy z Polską. Według Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej atak przeprowadzono na obiekt infrastruktury krytycznej w pobliżu miasta Nowowołyńsk. Dokładna lokalizacja nie została ujawniona, jednak miasto to znajduje się około 5 kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej. Na miejscu wybuchł pożar, a bez dostaw energii elektrycznej pozostało ponad 30 tysięcy osób w regionie.

Dron zaatakował również Lwów. Pod ostrzałem znalazła się siedziba główna Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie lwowskim — poinformował szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Maksym Kozycki. Na miejscu są zniszczenia, jednak nie ma informacji o poszkodowanych. Do ataku doszło około godziny 22:00. Ukraińskie grupy monitorujące podają, że „shahed”, który zaatakował lwowską SBU, był sterowany zdalnie — został wystrzelony z kierunku południowego i przeleciał przez aż pięć obwodów, zanim dotarł do Lwowa.

Zniszczone bloki na południu kraju

Niespokojnie było również na południu Ukrainy. W Odessie „shahedy” zaatakowały historyczne centrum miasta oraz infrastrukturę cywilną. Jeden z dronów trafił w budynek wielopiętrowy — częściowo zniszczono kilka mieszkań, elewację oraz okna, poinformowała obwodowa administracja wojskowa. Uszkodzono także teren przedsiębiorstwa komunalnego, w tym część wyposażenia oraz 11 pojazdów. Wiadomo o co najmniej trzech osobach poszkodowanych. Częściowo zniszczone zostały mieszkania na 18. i 19. piętrze 25-piętrowego budynku mieszkalnego, wybuchł pożar. Odnotowano także zniszczenia i pożar w dwupiętrowym domu mieszkalnym. W innej części zabudowy mieszkalnej zniszczono drugie piętro trzypiętrowego budynku — zapaliły się mieszkania oraz zaparkowany obok samochód osobowy.

Zaporoże o poranku nadal znajduje się pod ostrzałem. Rosjanie uderzają w infrastrukturę obwodowego centrum. W niektórych rejonach miasta mogą występować wahania napięcia. Wstępnie wiadomo o jednej osobie poszkodowanej. W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków w regionie zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia bez prądu pozostało ponad 38 tysięcy odbiorców indywidualnych oraz około 2 tysięcy odbiorców instytucjonalnych — poinformował szef regionu Iwan Fedorow. W obwodzie dniepropietrowskim ranne zostały dwie osoby. Wróg ponad 10 razy atakował trzy rejony obwodu przy użyciu dronów.

Sonda Czy popierasz politykę Orbana wobec Ukrainy? Tak Nie Częściowo

Russia launched more than 130 drones overnight, hitting Odesa, striking the Security Service of Ukraine (SBU) directorate in Lviv, and damaging energy infrastructure near Novovolynsk, officials said.https://t.co/UcSxuWgI8q— KyivPost (@KyivPost) March 19, 2026

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz nam zaimponować? Osiągnij 8/10 Pytanie 1 z 10 Nie jest żadną tajemnicą, że Polska jest krajem nizinnym. Ile procent powierzchni naszego państwa zajmują takowe? Ok. 81 proc. Ok. 86 proc. Ok. 91 proc. Następne pytanie