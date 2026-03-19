Iga Świątek spotkała w Miami wielką gwiazdę rocka! "Szczególne miejsce w moim sercu"

W Miami doszło do niezwykłego spotkania Igi Świątek z legendą rocka.

Polska tenisistka, fanka klasycznego rocka, spotkała Jona Bon Jovi.

Zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a Świątek podzieliła się osobistą historią związaną z muzykiem.

Dowiedz się więcej o tym spotkaniu i dlaczego było ono tak wyjątkowe dla Igi!

Środa była dla tenisistów walczących w Miami Open i ich kibiców frustrującym dniem. Przez cały mecz lał deszcz, uniemożliwiając rozgrywanie meczów i treningi na korcie. Zawodnicy nie narzekali jednak na brak atrakcji, bo odwiedził ich wyjątkowy gość - legendarny amerykański muzyk Jon Bon Jovi.

Iga Świątek dostała list i prezenty od Taylor Swift! "Jestem taka wdzięczna!"

Z tej wyjątkowej wizyty skorzystała też Iga Świątek, wielka fanka muzyki, w tym klasycznego rocka. Polka i 64-letni Jon Bon Jovi zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Legenda! Jon Bon Jovi. Ciekawostka: kupiłem winyl „Slippery When Wet” podczas mojego przełomowego turnieju w Toronto w 2019 roku i ma on szczególne miejsce w moim sercu. Cudownie było Cię poznać - napisała Iga Świątek, publikując na Instagramie post ze zdjęciem z muzykiem.

To kolejne spotkanie Igi Świątek z gwiazdą estrady czy filmu. Wcześniej można było oglądać jej zdjęcia m.in. z Courteney Cox, Zendayą czy Sealem, a od Taylor Swift dostała prezenty i list z autografem.

