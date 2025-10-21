Iga Świątek w euforii! Dostała list od Taylor Swift! "Jestem taka wdzięczna!"

Iga Świątek jest wielką fanką Taylor Swift. W czasie konferencji prasowych po meczach potrafi długo dyskutować z dziennikarzami o twórczości amerykańskiej gwiazdy. Była nawet na koncercie Taylor Swift, na którym dostała od swojej idolki autograf z dedykacją. Mistrzyni nie ukrywała wtedy, że ze wzruszenia aż się popłakała. Teraz Iga Świątek przeżywa znów wielkie emocje związane z jej amerykańską idolką. Właśnie dostała od Taylor Swift wyjątkowy list, którym wiceliderka rankingu WTA podzieliła się na Instagramie z fanami.

"O Mój Boże, Taylor Swift. Kilka lat temu nawet nie marzyłabym o chwilach takie jak ta. Jestem taka wdzięczna" - napisała Iga Świątek, publikując cały list od piosenkarki. Co napisała Taylor Swift? Poniżej treść listu przetłumaczona na język polski:

Cześć!Jeśli to czytasz, to jesteś kimś, kto okazał miłość, kimś, kogo podziwiam, i ostatecznie kimś, z kim chciałabym świętować, gdy powitamy "Życie Showgirl" na świecie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się te prezenty i nagrania! Z miłością, showgirl o imieniu Taylor - napisała Taylor Swift do Igi Świątek.

Iga Świątek już od wielu lat jest jedną ze Swifties, jak nazywane są fanki Taylor Swift. Amerykańska piosenkarka kilka tygodni temu wydała album "The Life od a Showgirl", który bije kolejne rekordy popularności. Kiedy w sierpniu, w trakcie turnieju WTA w Cincinnati, polska tenisistka dowiedziała się, że jej idolka wkrótce wyda 12. już w jej karierze album, mistrzyni Wimbledonu nie kryła ogromnych emocji. - Jestem po prostu bardzo szczęśliwa - skomentowała wtedy wiadomość Iga Świątek w studiu amerykańskiej telewizji Tennis Channel. - Jest o czym myśleć i czym się ekscytować. Swifties mają wiele teorii, więc już nie wiem, których słuchać, a których nie. Ale jestem bardzo podekscytowana. I mam nadzieję, że to będzie dobry album - dodała.

