To jednak nie były plotki? Zalewski i Kaeyra razem w Egipcie. Instagram zdradził więcej, niż planowali

Kaeyra opublikowała filmik ze wspólnej wyprawy do Egiptu, na którym bez trudu można dostrzec Krzysztofa Zalewskiego. Słońce, wakacyjny luz, bliskość i swoboda – trudno uznać to za przypadkowe spotkanie czy zawodowy wyjazd.

Rozstanie po latach i nowy rozdział w życiu Zalewskiego

Dla Zalewskiego ostatni rok był przełomowy nie tylko zawodowo, ale przede wszystkim prywatnie. Artysta zakończył związek z Olą Tuszewską, z którą był przez wiele lat. Para doczekała się syna i przez długi czas tworzyła nie tylko relację prywatną, ale także zawodową – była partnerka pełniła funkcję jego menedżerki. Rozstanie odbyło się bez medialnych dramatów, ale wyraźnie zamknęło ważny etap w życiu muzyka.

Od tamtej pory Krzysiek Zalewski konsekwentnie strzegł swojej prywatności. Nie komentował plotek, nie odnosił się do spekulacji i unikał jednoznacznych deklaracji. Tym bardziej publikacja Kaeyry odbiła się tak szerokim echem.

Kim jest Kaeyra?

Kaeyra, czyli Karolina Baran, to młoda wokalistka o międzynarodowych ambicjach, która zdobyła rozpoznawalność zarówno w Polsce, jak i w USA, gdzie sie wychowywała i gdzie swoim głosem zachwyciła samego Lionela Ritchie. Od pewnego czasu coraz częściej pojawia się równiez na krajowych scenach, w tym na największych festiwalach. Jej obecność u boku Zalewskiego od kilku miesięcy była zauważana przez fanów i media, jednak brakowało wyraźnych „dowodów”. Do teraz. Wspólna podróż do Egiptu trudno już tłumaczyć przypadkiem. Fani szybko wychwycili szczegóły, a komentarze pod nagraniem nie pozostawiają złudzeń – internauci są przekonani, że artystów łączy coś więcej niż przyjaźń.

Instagram powiedział więcej, niż słowa

Ani Zalewski, ani Kaeyra nie skomentowali wprost relacji, ale obrazki mówią same za siebie. Wakacyjna atmosfera, naturalność i brak dystansu sugerują, że muzyk rzeczywiście rozpoczął nowy rozdział w życiu prywatnym. Czy to początek nowego związku jednej z najbardziej intrygujących postaci polskiej sceny muzycznej? Oficjalnych deklaracji wciąż brak, ale jedno jest pewne – plotki właśnie zamieniły się w bardzo konkretne sygnały. A fani z pewnością będą uważnie śledzić każdy kolejny ruch tej dwójki.

