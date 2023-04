Polka zachwyciła jurorów w Amerykańskim Idolu. Kaeyra idzie po zwycięstwo? Kim jest Karolina Baran?

Karolina Baran wzięła udział w przesłuchaniach do programu American idol i z miejsca zdobyła serca jurorów. Dziewczyna przepięknie zaśpiewała piosenkę Crisa Stapletona "Cold", jednocześnie akompaniując sobie na fortepianie. Członkowie jury w składzie: Lionel Richie, Katy Perry i Luke Bryan nie mieli wątpliwości, że dziewczyna musi pójść dalej.

Karolina Baran w kolejnych etapach przesłuchań do American Idol

W kolejnym etapie jury spotykało się z Kaeyrą w Hollywood. Tym razem dziewczyna pokazała zdecydowanie inną twarz. Po lirycznej artystce, poznanej w Los Angeles nie zostało ani śladu. Karolina założyła ciężkie buty, wzięła do ręki bas i fenomenalnie zaśpiewała "River" Bishop Briggs. Swoją energia niemal rozniosła scenę, ponownie zostawiając jury w pełnym zachwytu oczekiwaniu, co jeszcze pokarze. A dała do zrozumienia, że ma jeszcze parę asów w rękawie.

Karolina Baran w TOP24 American Idol. Jak oddać głos?

W tej chwili Kaeyra jest śród najlepszych 24 wokalistów wyłonionych przez jury. Na tym etapie to telewidzowie decydują swoimi głosami o przejściu do kolejnych etapów. Jeśli zachwyci ich tak jak gwiazdy, będzie bardzo blisko zwycięstwa. To otworzyłoby jej drogę do wielkiej kariery, na która z pewnością zasługuje. Na Polkę będzie można głosować po premierze kolejnych odcinków, która zaplanowana jest na 16 i 17 kwietnia. Głos na Karolinę można oddać via SMS, na stronie internetowej lub w aplikacji programu. Aby głos był ważny trzeba mieć ukończone 16 lat i mieszkać w Stanach Zjednoczonych, Portoryko lub na Wyspach Dziewiczych.

Kaeyra jest córka polskich emigrantów. Artystka na co dzień występuje knajpach

Karolina Baran jest córką polskich emigrantów, którzy wybrali Amerykę na swój dom 22 lata temu. Mama Karoliny jest nauczycielką, uczy grać na pianinie. Po przeprowadzce do Chicago założyła tam szkołę muzyczną dla dzieci, gdzie również jej córka nasiąkała miłością do muzyki. Dziś Karolina na 21 lat i gruntowne wyksztalcenie muzyczne. Jest multiinstrumentalistą, wokalistką i kompozytorką. Dotychczas szlifowała swój talent grając dla gości w restauracjach, jednak Lionel Richie jest przekonany, że to na niej powinna się skupiać uwaga innych, nie na jedzeniu. Dał w ten sposób do zrozumienia, ze już czas zamknąć ten etap.

Zanim Kaeyra zdecydowała się na starta American Idol, próbowała swoich sił w America's Got Talent, gdzie bardzo pochlebnie o jej talencie wyrażał się sam Simon Cowell. Wycofała się jednak z konkursu, czując , że nie jest jeszcze gotowa na to by rozwijać swoją karierę. miała wtedy 15 lat i nie była przekonana, jak ma wyglądać jej droga. Teraz Kaeyra wydaje się być gotowa i zdeterminowana. Życzymy jej więc zwycięstwa i wielu sukcesów.

Zobacz w galerii zdjęcia Karoliny Baran z jej występów w American Idol.